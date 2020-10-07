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Тренер сборной Швеции: «Дзюба — ключевой игрок сборной России»

07 октября 2020, 23:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон накануне товарищеского матча с Россией порассуждал о том, как изменились российская и шведская национальные команды за последние два года.

Я могу сказать, что мы не изменяем нашим основным принципам, но при этом сильно продвинулись вперед. Мы сыграли два отличных матча с россиянами два года назад. Мне тоже кажется, что в их игре мало что изменилось, и в этом нет ничего странного, потому что главные тренеры сборных не поменялись. Не стоит забывать, что многое зависит от того, какие именно футболисты выходят на поле, даже если сама тактика не особо изменилась.

На каких игроков сборной России я обратил особое внимание? Очевидно, что Дзюба — ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на ЧМ-2018. У соперника много талантливых футболистов, поэтому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз.

На руку ли нам, что Александр Головин и Алексей Миранчук не примут участия в матче? Не могу ответить на этот вопрос. Но мы с нетерпением ждем предстоящего матча.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 05:28
Дзюба сейчас не в форме.
drug01
drug01
07 октября в 23:43
Игра покажет силы нашей сборной.....
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 23:43
Андерссон подколол не только дзюбу но и всю сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 23:37
Дипломатично и ни о чем.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 23:33
Завтра посмотрим на этого ключевого)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 октября в 23:24
Андерссону стоит проштудировать специальное пособие "Как выключить Дзюбу" - авторы В.Орбан и Д.Упамекано, Лейпциг, 2019г.
Давайте думать
Давайте думать
07 октября в 23:18
Тренера команд сборников Швеции дали команду игрокам не перетрудиться в товарищеской игре против России! Наши же будут 63 рвать в товарняке как обычно и к декабрю только от отдышки избавятся. В переди Лига наций, ЛЕ, ЛЧ!!!
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