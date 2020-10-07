Тренер сборной Швеции: «Дзюба — ключевой игрок сборной России»

Главный тренер сборной Швеции накануне товарищеского матча с Россией порассуждал о том, как изменились российская и шведская национальные команды за последние два года.

Я могу сказать, что мы не изменяем нашим основным принципам, но при этом сильно продвинулись вперед. Мы сыграли два отличных матча с россиянами два года назад. Мне тоже кажется, что в их игре мало что изменилось, и в этом нет ничего странного, потому что главные тренеры сборных не поменялись. Не стоит забывать, что многое зависит от того, какие именно футболисты выходят на поле, даже если сама тактика не особо изменилась.

На каких игроков сборной России я обратил особое внимание? Очевидно, что Дзюба — ключевой игрок. И два года назад именно он играл ключевую роль в составе сборной России на ЧМ -2018. У соперника много талантливых футболистов, поэтому очень интересно, какой предстанет российская команда в этот раз.

На руку ли нам, что Александр Головин и Алексей Миранчук не примут участия в матче? Не могу ответить на этот вопрос. Но мы с нетерпением ждем предстоящего матча.