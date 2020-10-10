Юран: «Говорил Кулькову, что доверил бы ему свою жизнь»

Экс-футболист «Спартака» поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России . Они вместе играли за красно-белых, «Бенфику», «Порту» и «Миллуолл».

Он в любом состоянии выходил на поле. Боец и профессионал до мозга костей. А в жизни ты мог положиться на этого человека. Я ему говорил, что доверил бы ему свою жизнь. Видно, что его так родители воспитали. Он не предаст никогда, всегда ответственный. В любой день был готов помочь. Печально, молодой он еще был. К сожалению, онкология не щадит никого.