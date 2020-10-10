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Юран: «Говорил Кулькову, что доверил бы ему свою жизнь»

10 октября 2020, 15:00

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова. Они вместе играли за красно-белых, «Бенфику», «Порту» и «Миллуолл».

Он в любом состоянии выходил на поле. Боец и профессионал до мозга костей. А в жизни ты мог положиться на этого человека. Я ему говорил, что доверил бы ему свою жизнь. Видно, что его так родители воспитали. Он не предаст никогда, всегда ответственный. В любой день был готов помочь. Печально, молодой он еще был. К сожалению, онкология не щадит никого.

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112910415
112910415
10 октября в 19:23
нам остаётся только помнить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 15:14
Добрая память осталась...
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