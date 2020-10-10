Евсеев — о смерти Кулькова: «Переживал за него в последнее время»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на смерть экс-игрока сборной России .

Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший, спокойный и очень надёжный. Пересекался с ним, играя за «Спартак» и после, когда он уже работал в клубе.

На фото — моя свадьба, он был одним из гостей, и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту… Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно.