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Евсеев — о смерти Кулькова: «Переживал за него в последнее время»

10 октября 2020, 14:46

Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев отреагировал на смерть экс-игрока сборной России Василия Кулькова.

Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший, спокойный и очень надёжный. Пересекался с ним, играя за «Спартак» и после, когда он уже работал в клубе.

На фото — моя свадьба, он был одним из гостей, и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту… Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно.

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112910415
112910415
10 октября в 19:22
вечная память
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 15:13
Соболезнования родным и близким!
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