Евсеев — о смерти Кулькова: «Переживал за него в последнее время»

Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев отреагировал на смерть экс-игрока сборной России Василия Кулькова.
Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший, спокойный и очень надёжный. Пересекался с ним, играя за «Спартак» и после, когда он уже работал в клубе.
На фото — моя свадьба, он был одним из гостей, и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту… Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно.
Василий Кульков... Открытый светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надёжный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. На фото моя свадьба, он был одним из гостей и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту... Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно. #спорт #футбол #фкспартак #жизнь