Дзюба: «Турция стала сильней с последнего раза, когда мы с ней встречались»

Нападающий сборной России порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций против национальной команды Турции.

Забить 3 мяча Германии (Германия — Турция 3:3 (7 октября), прим. «Соккер.ру») — дорогого стоит. Даже если не брать в расчет то, что играли не основные составы.

Турция стала сильней с последнего раза, когда мы с ней встречались. Нас ждет очень напряженный матч. Прошу поддержки.

Мы очень ждем зрителей. Все кто могут, приходите на стадион. Нам очень нужна ваша поддержка в этой сложной ситуации. Всех ждем завтра и всем нам удачи.