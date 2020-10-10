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Дзюба: «Турция стала сильней с последнего раза, когда мы с ней встречались»

10 октября 2020, 14:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Нападающий сборной России Артем Дзюба порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций против национальной команды Турции.

Забить 3 мяча Германии (Германия — Турция 3:3 (7 октября), прим. «Соккер.ру») — дорогого стоит. Даже если не брать в расчет то, что играли не основные составы.

Турция стала сильней с последнего раза, когда мы с ней встречались. Нас ждет очень напряженный матч. Прошу поддержки.

Мы очень ждем зрителей. Все кто могут, приходите на стадион. Нам очень нужна ваша поддержка в этой сложной ситуации. Всех ждем завтра и всем нам удачи.

Тем временем сборная России показала тренировку накануне матча с Турцией.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 октября в 19:20
покрепче шведов будут ...
alex074
alex074
10 октября в 16:28
Приходить на стадион, чтобы смотреть овнофутбол в исполнении Сборнаяй усатого Чабана? Извольте...
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 15:37
лучше переоценить чем наоборот))))
Давайте думать
Давайте думать
10 октября в 15:04
Сказочная страна Россия - деревья разговаривают
beefs
beefs
10 октября в 14:52
Турки нашим вдуют...
shlomo
shlomo
10 октября в 14:34
Ясно песня....если три немчуре, то.....
DEIVID
DEIVID
10 октября в 14:31
В Европе все прогрессируют кроме нас.
ДСА
ДСА
10 октября в 14:20
Дело пахнет ничьей.
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