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Нигматуллин: «Сафонов и Максименко — вратари одного класса»

10 октября 2020, 13:41

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре Матвея Сафонова («Краснодар») и Александра Максименко («Спартак»).

У нас сейчас есть два молодых и талантливых вратаря. Выбирать между «мерседесом» и БМВ очень сложно. Учитывая, что в молодёжной сборной в основе играл Сафонов, ему отдаётся предпочтение. Не думаю, что Максименко нужно расстраиваться, он на правильном пути и своё место в сборной ещё получит.

Благодаря баскетбольным генам Сафонов, возможно, лучше играет на выходах, может швырнуть мяч за центр поля. Мне нравится, что у Матвея очень крутой ввод мяча, но они с Максименко — вратари одного класса.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 октября в 23:57
Есть такое.
Но и Сафонов не промах, во всех аспектах силён.
Red blu
Red blu
10 октября в 16:37
Нет пока достойной замены в сборной Акинфееву!
Тага Дага
Тага Дага
10 октября в 14:01
Что Максименко....что Сафонов лучше чем Гильерме,Лунева...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 октября в 13:54, ред.
Был случай, когда Максименко пропустил с центра поля, но это было давно и всего один раз. Также как и Сафонов иногда пропускает между ног. Вратарей без ошибок не бывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
10 октября в 13:51
Но при этом Максименко гораздо лучше на линии. У него отличная реакция. Вратарей без недостатков не бывает. Но игру на выходах поставить можно, а игру на линии сложнее, тк реакция это врожденное качество человека.
Anisovich
Anisovich
10 октября в 13:47
Максименко способен пропустить гол с середины поля.
makkie
makkie
10 октября в 13:45, ред.
Огромный минус Максименко - слабая, вернее почти отсутствующая, игра на выходах.
Не идёт на перехваты и всё тут. Отсюда большое количество пропущенных со стандартов голов.
Нужно работать над этим компонентом.

Сафонов гораздо увереннее на выходах, так что по делу вызван в основную сборную!
drug01
drug01
10 октября в 13:42
Кто лучше всех
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