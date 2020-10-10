Нигматуллин: «Сафонов и Максименко — вратари одного класса»

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре Матвея Сафонова («Краснодар») и Александра Максименко («Спартак»).
У нас сейчас есть два молодых и талантливых вратаря. Выбирать между «мерседесом» и БМВ очень сложно. Учитывая, что в молодёжной сборной в основе играл Сафонов, ему отдаётся предпочтение. Не думаю, что Максименко нужно расстраиваться, он на правильном пути и своё место в сборной ещё получит.
Благодаря баскетбольным генам Сафонов, возможно, лучше играет на выходах, может швырнуть мяч за центр поля. Мне нравится, что у Матвея очень крутой ввод мяча, но они с Максименко — вратари одного класса.
Не идёт на перехваты и всё тут. Отсюда большое количество пропущенных со стандартов голов.
Нужно работать над этим компонентом.
Сафонов гораздо увереннее на выходах, так что по делу вызван в основную сборную!
Не идёт на перехваты и всё тут. Отсюда большое количество пропущенных со стандартов голов.
Нужно работать над этим компонентом.
Сафонов гораздо увереннее на выходах, так что по делу вызван в основную сборную!