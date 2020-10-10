Черчесов: «Турки находятся в хорошей физической форме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что турецкие футболисты в преддверии матча группового этапа Лиги Наций находятся в хорошей физической форме.
Мы смотрели игры с сербами и венграми, вчера тренерским штабом посмотрели их игру с немцами, сегодня покажем игрокам. Чемпионат Турции уже стартовал, поэтому они в более хорошем состоянии, чем в сентябре. Сейчас они в хорошей форме. Они стали сильнее по сравнению с предыдущим матчем, тем интереснее будет игра.
Ибо знает что сила сборной это миф для чайников сформированный в ЧМ нашими СМИ)))
Ибо знает что сила сборной это миф для чайников сформированный в ЧМ нашими СМИ)))