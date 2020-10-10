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Черчесов: «Турки находятся в хорошей физической форме»

10 октября 2020, 14:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что турецкие футболисты в преддверии матча группового этапа Лиги Наций находятся в хорошей физической форме.

Мы смотрели игры с сербами и венграми, вчера тренерским штабом посмотрели их игру с немцами, сегодня покажем игрокам. Чемпионат Турции уже стартовал, поэтому они в более хорошем состоянии, чем в сентябре. Сейчас они в хорошей форме. Они стали сильнее по сравнению с предыдущим матчем, тем интереснее будет игра.

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alex074
alex074
10 октября в 16:35
Уже начинает мазаться...
drug01
drug01
10 октября в 14:43
Верно молвит..... Но надо побеждать!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
10 октября в 14:33
Да многие сами пели дифирамбы нашим! Без СМИ
Faustello
Faustello ответ КЭТиК (раскрыть)
10 октября в 14:27
То же самое хотел написать))
Ибо знает что сила сборной это миф для чайников сформированный в ЧМ нашими СМИ)))
Mangur
Mangur
10 октября в 14:20
Как раз и проверят наших на крепость.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 14:19
Соломку уже стелит.
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