Тихонов: «Кульков был воспитанным человеком и отличным футболистом»

Бывший капитан «Спартака» считает, что скончавшийся чемпион СССР в составе московского клуба был очень хорошим и воспитанным человеком, а также отличным футболистом.

Кульков был очень хорошим человеком и отличным футболистом. Мы с ним играли, в 1995 году выиграли шесть матчей («Спартак» в групповом этапе Лиги чемпионов одержал шесть побед в шести матчах; соперниками красно-белых были польская «Легия», норвежский «Русенборг» и английский «Блэкберн» — прим.). Что тут можно сказать? Конечно, очень жаль.

Он запомнился очень воспитанным человеком — это самое главное. Очень приятные воспоминания остались о нем.