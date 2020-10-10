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Тихонов: «Кульков был воспитанным человеком и отличным футболистом»

10 октября 2020, 12:56

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что скончавшийся чемпион СССР в составе московского клуба Василий Кульков был очень хорошим и воспитанным человеком, а также отличным футболистом.

Кульков был очень хорошим человеком и отличным футболистом. Мы с ним играли, в 1995 году выиграли шесть матчей («Спартак» в групповом этапе Лиги чемпионов одержал шесть побед в шести матчах; соперниками красно-белых были польская «Легия», норвежский «Русенборг» и английский «Блэкберн» — прим.). Что тут можно сказать? Конечно, очень жаль.

Он запомнился очень воспитанным человеком — это самое главное. Очень приятные воспоминания остались о нем.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 октября в 19:14
человек уходит, остаётся память
Тага Дага
Тага Дага
10 октября в 14:04
Мои соболезнование семье. ...ушёл Спартаковский Робинзон Крузо..я очень хорошо помню его и его игры..
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 13:03
Так и есть на самом деле, только приятные воспоминания остались о нём.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 13:00
Хороший и надёжный был защитник
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