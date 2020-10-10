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Черчесов объяснил вызов Сафонова в сборную

10 октября 2020, 14:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что голкипер Матвей Сафонов получил вызов в национальную команду, так как молодежка практически решила свои задачи.

Мы всегда свои решения объясняем: есть молодежная сборная, есть главная, каждая решает свои задачи. До тех пор, пока молодежка не решила своих задач, мы старались оттуда никого не вызывать. Вчера, после поражения поляков и нашей победы, задача молодежной сборной практически решена. Тем более что у нас из-за болезни выбыл Гильерме, поэтому то, что планировали, — пригласить Сафонова, мы и сделали.

Если бы я пригласил его 28 сентября, до ответственнейшего матча «Краснодара», только об этом бы и говорили. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОКом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
10 октября в 16:02
Молодежка решала свои задачи это да, но в этой молодежке два отличных вратаря Максименко и Сафонов. Можно было одного из них уже давно наигрывать в основной сборной
Сейчас порадуемся за Матвея, конечно скорее всего он не сыграет с Турцией,но то ,что уже получил вызов это радует.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 октября в 14:59
Максименко сильнее, у него по сути только от армейцев трешка, а у Сафонова каждыйматч дыры
mordvin60
mordvin60
10 октября в 14:57
Хорошо бы шанс ему дать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 14:48
Звучит разумно. Теперь ещё доверил бы сыграть с турками, но вероятность такого события практически равна нулю.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 октября в 14:38
Желаю отстоять на ноль с турками и мадьярами!
mihaluch
mihaluch
10 октября в 14:20
Сафонов сейчас является надеждой России.
David Young
David Young
10 октября в 14:14
Логичное решение.
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