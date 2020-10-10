Черчесов объяснил вызов Сафонова в сборную

Главный тренер сборной России заявил, что голкипер получил вызов в национальную команду, так как молодежка практически решила свои задачи.

Мы всегда свои решения объясняем: есть молодежная сборная, есть главная, каждая решает свои задачи. До тех пор, пока молодежка не решила своих задач, мы старались оттуда никого не вызывать. Вчера, после поражения поляков и нашей победы, задача молодежной сборной практически решена. Тем более что у нас из-за болезни выбыл Гильерме, поэтому то, что планировали, — пригласить Сафонова, мы и сделали.

Если бы я пригласил его 28 сентября, до ответственнейшего матча «Краснодара», только об этом бы и говорили. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОКом.