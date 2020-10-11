Миранчук — четвёртый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты»

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11 октября 2020, 12:42

La Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный отчет, в котором указаны зарплаты игроков в Серии А.

Бывший полузащитник «Локомотива» стал четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты». Зарплата 24-летнего россиянина в итальянском клубе составляет 1,5 млн евро в год. Больше него из игроков «Аталанты» зарабатывают только , , (по 1,8 млн евро за сезон) и (2 млн евро).