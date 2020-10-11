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Миранчук — четвёртый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты»

11 октября 2020, 12:42

La Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный отчет, в котором указаны зарплаты игроков в Серии А.

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты». Зарплата 24-летнего россиянина в итальянском клубе составляет 1,5 млн евро в год. Больше него из игроков «Аталанты» зарабатывают только Дуван Сапата, Йосип Иличич, Луис Муриэль (по 1,8 млн евро за сезон) и Алехандро Гомес (2 млн евро).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
11 октября в 23:11
Это он ушёл с понижением зарплаты. Иначе был бы в лидерах.
karnager
karnager
11 октября в 21:48
Ребят, а где Сашка Головин? Что-то соккер перестал писать о нашей звездочке
Evilhuman
Evilhuman
11 октября в 16:09
Эта зп накладывает на него ответственность, это не у нас спиногрызом за мульты номер отбывать
denmig
denmig
11 октября в 15:01
А ещё ведь не сыграл даже! - удачи чукке!
pomor45
pomor45
11 октября в 14:52
Полагаю, что в нашем чемпионате Аталанта стала бы первой с зарплатами шестнадцатой.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 13:46
для старта неплохо )))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 13:36
Придется соответствовать, причем сразу без раскачки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 13:25
Теперь начнутся склоки и разлад в коллективе!
mihaluch
mihaluch
11 октября в 13:21
Лучше быть первым в ЦСКА чем четвёртым в Аталанте.
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 13:13
Многие игроки будут недовольны.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 октября в 13:08
С ума сойти, в одной из пяти лучших команд мира на данный момент ноунэймы и смехотворные зарплаты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 13:07
Насчитал четверых с бОльшей зарплатой, значит, Леша пятый.
А если по делу, то дай Бог, чтобы он отрабатывал эти деньги, а не был обузой команды. Что бы играл без травм и вдохновенно. Чтобы про него не сказали, типа, очередной бездарь из России...
Big krendel
Big krendel
11 октября в 12:54
Он бы еще стал четвёртым по силе, а не скамеечником в будущем.
Faustello
Faustello ответ Нази (раскрыть)
11 октября в 12:51, ред.
Посмотрел ЗП по опубликованному списку вчера, там не только Кокорин, там все наши паспортисты поржали над этими нищебродами...
Нази
Нази
11 октября в 12:49
Курам на смех сказал Кокорин)
ОПС
ОПС
11 октября в 12:49
Посмотрим, как он заиграет.
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