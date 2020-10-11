Миранчук — четвёртый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты»

La Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный отчет, в котором указаны зарплаты игроков в Серии А.
Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Аталанты». Зарплата 24-летнего россиянина в итальянском клубе составляет 1,5 млн евро в год. Больше него из игроков «Аталанты» зарабатывают только Дуван Сапата, Йосип Иличич, Луис Муриэль (по 1,8 млн евро за сезон) и Алехандро Гомес (2 млн евро).
А если по делу, то дай Бог, чтобы он отрабатывал эти деньги, а не был обузой команды. Что бы играл без травм и вдохновенно. Чтобы про него не сказали, типа, очередной бездарь из России...
А если по делу, то дай Бог, чтобы он отрабатывал эти деньги, а не был обузой команды. Что бы играл без травм и вдохновенно. Чтобы про него не сказали, типа, очередной бездарь из России...