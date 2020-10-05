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«Барселона» закончила сезон-2019/20 с убытком в 97 млн евро

05 октября 2020, 16:12

«Барселона» закончила финансовый год с убытком в размере €97 млн, об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Главной причиной убытков стала пандемия коронавируса. Отметим, что после возобновления футбольных соревнований в Испании болельщикам запрещено посещать стадионы.

Итоговая выручка по итогам сезона-2019/20 составила €855 млн, расходы — €955 млн. 3% удалось сохранить за счет снижения зарплат неспортивного персонала.

По сравнению с прошлым сезоном выручка упала на €135 млн (€990 млн в сезоне-2018/19).

Напомним, что «Барселона» возглавила рейтинг клубов по доходам в сезоне 2018/19.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
07 октября в 20:21
Это ты как раз через не пойми что читаешь . Я и не говорил что ты отрицаешь наличия минуса , я же четко добавил что ты говоришь они не значительны . У них нету причин кроме как потерь и за коронавируса , их просто не намечалось . Я тебе опять объясняю , эти убытки и ща билетов , отсутствие туристов , и сорвавшихся рекламных контрактов . Я даже уверен , что они ещё уменьшили убытки , и они значительно больше
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
07 октября в 19:20, ред.
Кажется я наконец понял, ты либо не читаешь что я пишу, либо читаешь "через призму своего восприятия" =))
Я НЕ ОТРИЦАЮ НАЛИЧИЯ МИНУСА В БАЛАНСЕ (Найди будь любезен мою прямую цитату где я это делаю?) - я говорю что рук-во решило списать "под коронавирус" свои лажи в том числе и в планировании бюджета (например в расходной части). Если не понимаешь зачем хреновый руководитель говорит что потеряли из-за короны 135 лимонов (вместо 90-100 из-за короны и 30-35 из-за того что мы обалденные менеджеры которые напланировали слишком много доходов которых могло и не быть, а расходы "впилили в потолок") и поэтому мы в минусе на 100 когда могли быть на 60-70 - то Ок, объяснять не буду =) Дружище у тебя из фактов ("когда уже смысла нету и тебя фактами задавили", "ты никак не вывозишь") только официальный отчет Канданьера, честность и "неподкупность" их (как ты выразился "никому президенту они не подчиняются") "независимого казначества" я и ставил под сомнение. Без полной детализации по расходам с компаниями, не понятно как формируется расход (а то что тратят на сторону я тебе пример привёл). Без расхода не понять и разницу доход/расход.

Но поскольку, даже это сообщение ты прочтёшь "по своему", я просто скажу тебе то чего ты давно ждёшь: Молодец! Ты абсолютно, на 100% прав! Опора лишь на официальные данные есть единственно верный путь, и любые попытки усомнится в этом, как и в твоей правоте - просто безсмысленны! Любые попытки, хотя бы, поставить под сомнение навыки и способности менеджмента Барсы планировать - есть ничто иное как грязная провокация "несущих отсебятину" людей. О великий, надеюсь и на меня когда нибудь снизойдёт свет вашей объективности и гениальности =))))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
07 октября в 18:37
Я тебе четко ответил что эти убытки не только со билетов на матч , но и других вещей которых ты не учел .Но нет , я буду спорить потому что хочу . А что тогда Реал и Барса не покупают ни кого , убытков же нету по твоим словам , они не так значительны . А где трансферы тогда ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
07 октября в 18:22
Я исхожу из данных самого клуба . А вот у тебя отсебятина . Послушай дружище , просто задай себе вопрос , если это не и за вируса то и за чего у них убытки ? С чего вдруг у них были был рост и прибыль а тут раз и убытки? Просто с воздуха что ли ? Не я а ты спорить любишь , даже тогда когда когда уже смысла нету и тебя фактами задавили . Нету ему смысла преувеличивать убытки , потому что это плохо на нем скажется . Также не и за коронавируса не было бы у Барсы убытков , это очевидно , зачем спорить там где уже все потерпев и ты никак не вывозишь ?
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
07 октября в 13:13
Твой пост ровно такая же "отсебятина" как и мой =) я строю предположения, и ты строишь - просто считаешь что твои предположения единственно верные =) Как я написал - Жорди Канданьер не независимое лицо и у него могли быть причины списать больше потерь, ты веришь на слово? Ну ок, у меня с этим нет проблем =) "Они не 25 потенциальных потеряли , а 25 положенных потеряли" сорян но это ты додумал сам, в статье прямо говорится ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ - или ты лично бумаги бухгалтерии видел?? "но там есть казначейства , которые следят за состоянием клуба , никому президенту они не подчиняются" - опять же это лишь твоё предположение (как и я высказывал раньше свои) - почему? Ну скандальчик с I3 Ventures и фабрикой троллей помните? Деньги то в интересах Бартомеу тратили и платило "самое неподкупное казначейство" =) Да Барселона публикует отчёт для Сосьос но без контекста даже та сделка с l3 была просто платой за маркетинг =) А то выходит потом как с МанСити, вроде и предоставляли отчётность, а лишь годы спустя выяснили что там махинации были. Или как с трансфером Неймара, когда указывали одну сумму, а реально переводили другую. =)

Про первый мой пост - ты спросил как я считал, и я привёл данные с цитатами. Но видимо тебе нравятся споры - потому ты решил "искать истину" на соккере в беседе со мной, где мы оба будем лишь предполагать что там на самом деле =)
Кстати я и не говорил что рук-во Барсы не умеет делать деньги, или скажем, не умеет считать - совсем наоборот, и я лишь предположил что они решили в недополученые доходы списать денег больше чем реально получили бы при нормальной ситуации(тебе не комфортно что кто-то даже просто подумать о таком может?), ты в свою очередь - предположил что это не так, и в их отчётах "всё по делу". Ок - всё равно на 100% можно быть уверенным лишь после самостоятельного изучения бухгалтерии =)
Извини больше не хочу вести спор, потому что твою позицию я уже понял, свою изложил, а ради "победы" я споры не веду - давно вырос из этого. Спасибо за, местами, конструктивный диалог.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
07 октября в 09:26, ред.
И да на вопрос как это противоречит твоему первому посту ? Ты кроме продаж билетов ни учел ничего , что на стадионе есть отель , музей ,какие то рекламные мероприятия отменились ,все го этого ты не учел и зделал абсолютно не верные выводы . Что касается цитаты из источника , это легко гуглится , просто нужно набрать потери Барселоны , ищи на офф сайт зайти , там с официальным заявлением выступил Жорди Канданьер
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
07 октября в 09:22
Зачем ты опять пишешь отсибятину ? Никто так не планирует доход , они потеряли деньги не и за того что куда то не дошли в ЛЧ , а и за невыполнение рекламных обязательств вовремя , и за этого и получили минус 25-29 за трансляцию . Также планировались какие то рекламные выступление игроков Барсы , которые отменились , что тоже планировалось как Бюджет . Зачем же ты выдумывает того чего нет ? Они не 25 потенциальных потеряли , а 25 положенных потеряли . Руководство Реала и Барселоны могут быть как угодно неаминяемы , но там есть казначейства , которые следят за состоянием клуба , никому президенту они не подчиняются , а только акционерам . Поэтому говорить что Бартамеу на что то там списать хочет не получится . Он как и Перес плохо в футболе разбирается , но как делать деньги он знает , поэтому и обогнал МЮ и Реал по общему доходу , и был первым кто черный миллиард заработал
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
07 октября в 01:50
Нет уж уважаемый "строите умного" здесь вы - вообще говоря неплохо бы цитату с источником выкладывать, но вам это не под силу - потому нашёл сам. И? Вам написали структуру распределения потерь - ну и как это противоречит первому моему посту? "недополучено от трансляций" - это по сути равно "недополучено от трансляций в ЛЧ" (за Примеру испанские клубы свои деньги получили ведь чемпионат доиграли) - то есть в Барсе балансировали бюджет из расчёта "пройти явно дальше чем прошли в реальности". "от €20 до €25 млн - потенциальных коммерческих доходов" - так цифры и от фонаря можно писать ("мы планировали получить на 50 млн больше" - типа как правительство в РФ: "мы планировали что нефть будет -120, но поскольку нет то рубль будет копать новое дно"). ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ коммерческие доходы это всё же не равно РЕАЛЬНЫЕ затраты. Я понимаю что они бюджет верстали исходя из финала ЛЧ, и новых спонсорских контрактов, но верстаться он должен исходя из тех контрактов ЧТО УЖЕ БЫЛИ. Вы же не берёте кредит из расчёта что вам в конце года может быть повысят зп?? =)
Суммирую - как я вам и говорил, руководство Барселоны явно решило "списать на коронавирус все возможные потери и лажи" (сейчас много кто, и не только в футболе, начнет поступать также) и сообщить "всё плохо, потому что корона". Вы с этим не согласны? Ок, я никого не переубеждаю и могу жить с тем что у вас обратная позиция ("руководство Барсы честные люди, в отчётах показали всю правду и нигде не завысили потери") =))) Удачи вам и хорошего дня. =)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
06 октября в 23:58
Люблю я когда люди думают они самые умные . Любитель загуглить зачем вся это писанина ? Неужели ты не загугли от чего эти убытки ? Это же легко делается . 50 миллионов от продаж билетов и посещения музея , отеля . 39 миллионов от тевелизионых прав . 20-25 миллионов коммерческих доходов от магазинов и футбольных школ . Зачем все это были писать и умничать , когда все проще можно было сделать ?
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:21
А что не продаете никчемного Месси.
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
05 октября в 22:18, ред.
То есть я правильно понял - ты инфу в гугле не искал даже по запросу "доходы Барселоны от билетов 2019"?? =) не надо даже ничего прикидывать - почти всё посчитано за нас. Настолько лень, что от меня просишь данные?? Ну ок. =))
* Тут всё просто, на Forbes выходила хорошая статья под названием "Как «Реал» и «Барселона» увеличат свои доходы после обновления стадионов" (сорян ссылочку не пропускает, но думаю по названию найдёшь), но пока приведу цитату оттуда "Единственный показатель, по которому «Реал» оказался вторым, — это доходы в матчевые дни, то есть реализация билетов и специальных программ гостеприимства на игры, а также выручка от продажи еды и напитков. Здесь «Реал» (€143,4 млн) совсем немного уступает «Барселоне» (€144,8 млн)" (и да, они использовали данные за 17-18 - но доходы то клуба не удвоились за два года) "Камп Ноу» вмещает почти сто тысяч человек (99 354) и в сезоне 2017/18 принес «Барселоне» рекордную выручку в матчевые дни (€144,8 млн). Однако...стадион в прошлом сезоне заполнялся лишь на 69%."
* Тот же Форбс в другой статье "Как «Барселона» стала первым клубом, заработавшим €1 млрд за сезон" приводит:
" финансовый отчет по итогам сезона 2018/19. Его цифры фиксируют рост клубной экономики. За год «Барса» заработала €990 млн, обновив свой прежний рекорд по доходам (€914 млн)" Итого в сезоне 17/18 клуб получил по сравнению с 18/19 разницу в 76 миллионов ЗА ВСЁ (реклама, трансляции, спонсоры, атрибутика и конечно матч-дей). А нам Бартомеу лепит что недополучил в 19/20 почти 135 миллионов за 8-9 домашних матчей(про это дальше) доходы от экскурсий по стадиону и призовые в ЛЧ (но опять же если он балансировал бюджет исходя МИНИМУМ из финала ЛЧ - то он просто "ушибленный").
* Сезон в Испании остановили после 27 туров - оставалось 11 матчей из которых только 6 (из 19 за полный сезон) дома, ну окей ещё на пару матчей пришло меньше зрителей. Кстати итоговое среднее число за весь чемпионат подбил трансфермаркт 54223 в среднем на Камп-ноу (и это ещё 6 при пустых трибунах играли) - как видим не кардинально меньше чем в обычном сезоне (не спорю лимонов 30-40 могли и потерять но не 135 же)
* Футболисты на пару месяцев снижали оклады, помогая клубу (30 марта 2020) "Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что футболисты команды отказались от большей части зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями. Снижение составляет 70%"
* Есть ещё пара похожих источников позволяющих оценить доходы, но думаю и так видно что Бартомеу что-то много потерь на коронавирус повесил (в этом сезоне понятно что будет больше - вообще без зрителей играют, и клуб как раз и потеряет за БУДУЩИЙ сезон лимонов 150 вообще без матч-дэй).

Теперь мой вопрос - скажи, неужели самому не хотелось проверить данные? я ж не использовал какие-то закрытые источники, но просто для твоего вопроса "Лол как вообще ты посчитал ?" вынужден писать тебе здоровую поэму?? из-за того что ты просто взял цифры за отдельные билеты (не учитывая абонементы) и даже не написал пару вопросов в гугле?? Сорян, но больше я на это не поведусь и расписывать всё для "ленивых" не буду. Не понимаешь что 100 миллионов убытков не собрать за счёт матч-дей за 6 матчей в Примере и три матча в ЛЧ?? Ну ок, не понимай дальше, мне то зачем тебе всё разжевывать если тебе самому не любопытно поискать?? Мы не в школе, да и не платят за такое =)))))
Землянин
Землянин
05 октября в 21:25
Футболисты жрут бюджет, а работа стоит 👹
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 20:32
Может все таки не тем зарплату урезали???
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
05 октября в 20:31
Лол как вообще ты посчитал ? Если взять 1 матч , самве дишевые билеты по 80 долларов и умножить на среднюю посещаемость допустим 65 к , это уже получится 5 лямов долларов за 1 матч . А там есть билеты по 1-2 тысячи долларов , вип места по 13 тысяч долларов
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
05 октября в 20:20
За сезон принимали бы , учитывая ещё огромный поток туристов
Ляпсень
Ляпсень ответ dzvinka (раскрыть)
05 октября в 18:33
Пусть тогда его инопланетные друзья возместят убытки. Это их инопланетные проблемы. Хе-хе...
dzvinka
dzvinka ответ Ляпсень (раскрыть)
05 октября в 18:21
скорее пришестие инопланетян случится, чем то, что ты предлагаеш)))
Ляпсень
Ляпсень
05 октября в 18:16
Пусть гном возместит расходы. Это будет выглядеть логично на фоне его истерик.
youtomee
youtomee
05 октября в 17:22
"Главной причиной убытков стала пандемия коронавируса" - по-моему главная причина - это раздутые до небес зарплаты
Juve14
Juve14
05 октября в 17:19
    shlifen
    shlifen
    05 октября в 17:06, ред.
    Кажется Бартомеу всё решил списать на коронавирус =) За ТВ в Испании получили как обычно, а зрители на стадионе ну никак 135 лимонов за оставшиеся матчи не принесли бы (это я про выручку) - всё таки маловато матчей оставалось, да и реально битком Камп Ноу может матчей 10-12 в году (Реал/Атлетико + группа и плэйофф ЛЧ) - а это только чтобы выйти в прошлый уровень. Другое дело что может много тратили в надежде на победу в ЛЧ - но тогда странно балансировать бюджет с прицелом только на победу...
    В общем в клубе явно проблемы и в руководстве и с составом, посмотрим ещё в каком состоянии Бартомеу "передаст клуб сменщику" в марте...
    Belgie2009
    Belgie2009
    05 октября в 16:36, ред.
    Выручка 855,расход 955
    А у соккера получилось 97 а не 100
    Вопрос соккер куда ты дел 3лям ))
    dimagas2
    dimagas2
    05 октября в 16:25
    Вот продадут гнома за 700 млн и заживут))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    05 октября в 16:19
    Это логично, если Месси заканчивает каждый год с прибылью в 50-60 миллионов от зарплаты, его клуб не может быть в профите. То есть он мог бы получить хорошие призовые от ЛЧ, конечно, но косметический инопланетянин ведь улетает на Альфа Центавру как назло во время решающих матчей пообщаться с братьями по футбольному разуму, а команда без него не умеет играть...
    mangox22
    mangox22
    05 октября в 16:14
    главное без долгов
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