«Барселона» закончила сезон-2019/20 с убытком в 97 млн евро

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05 октября 2020, 16:12

«Барселона» закончила финансовый год с убытком в размере €97 млн, об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Главной причиной убытков стала пандемия коронавируса. Отметим, что после возобновления футбольных соревнований в Испании болельщикам запрещено посещать стадионы.

Итоговая выручка по итогам сезона-2019/20 составила €855 млн, расходы — €955 млн. 3% удалось сохранить за счет снижения зарплат неспортивного персонала.

По сравнению с прошлым сезоном выручка упала на €135 млн (€990 млн в сезоне-2018/19).

Напомним, что «Барселона» возглавила рейтинг клубов по доходам в сезоне 2018/19.