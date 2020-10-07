УЕФА обнародовал суммы выплат клубам в Лиге чемпионов-2020/21

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07 октября 2020, 22:56

УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Россию на групповом этапе турнира представляют три команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Суммарно все клубы-участники получат 1,95 млрд евро. Каждый из 32 клубов, прошедших отбор в групповой этап, может рассчитывать на получение распределенной суммы группового этапа в размере 15,25 млн евро, которые разделены на первоначальный взнос в размере 14,5 млн евро и остаток в размере 0,75 млн евро.

Бонусы за выступления в групповом этапе будут выплачены отдельно за каждый матч: 2,7 миллиона евро — за победу и 900 000 евро — за ничью.

Нераспределенные суммы (900 000 евро за ничью) будут суммироваться и перераспределяться между клубами-участниками группового этапа, в суммах, пропорциональных количеству их побед.

Клубы, вышедшие в раунд плей-офф, могут рассчитывать на выплату следующих сумм:

— выход в 1/8 финала: 9,5 млн евро на клуб;

— выход в четвертьфинал: 10,5 млн евро на клуб;

— выход в полуфинал: 12 млн евро на клуб;

— выход в финал: 15 миллионов евро на клуб.

Победитель Лиги чемпионов получит выплаты в размере 4 миллионов евро.