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УЕФА обнародовал суммы выплат клубам в Лиге чемпионов-2020/21

07 октября 2020, 22:56

УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Россию на групповом этапе турнира представляют три команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Суммарно все клубы-участники получат 1,95 млрд евро. Каждый из 32 клубов, прошедших отбор в групповой этап, может рассчитывать на получение распределенной суммы группового этапа в размере 15,25 млн евро, которые разделены на первоначальный взнос в размере 14,5 млн евро и остаток в размере 0,75 млн евро.

Бонусы за выступления в групповом этапе будут выплачены отдельно за каждый матч: 2,7 миллиона евро — за победу и 900 000 евро — за ничью.

Нераспределенные суммы (900 000 евро за ничью) будут суммироваться и перераспределяться между клубами-участниками группового этапа, в суммах, пропорциональных количеству их побед.

Клубы, вышедшие в раунд плей-офф, могут рассчитывать на выплату следующих сумм:

— выход в 1/8 финала: 9,5 млн евро на клуб;

— выход в четвертьфинал: 10,5 млн евро на клуб;

— выход в полуфинал: 12 млн евро на клуб;

— выход в финал: 15 миллионов евро на клуб.

Победитель Лиги чемпионов получит выплаты в размере 4 миллионов евро.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
08 октября в 08:05
Ну нашим клубам значит только по 15 мильонов светит 😁
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 05:55
Серьёзные деньги.
ДСА
ДСА
08 октября в 04:25
Тут есть за что стараться.
Альфамен
Альфамен ответ abrek123 (раскрыть)
08 октября в 00:59
Так у вас ещё и с математикой проблемы...беда!!!
Альфамен
Альфамен ответ nubom (раскрыть)
08 октября в 00:58
    Ваша совесть
    Ваша совесть
    08 октября в 00:18
    Топ Европейские клубы зарабатывают на рекламе, на посещении стадионов, на продаже атрибутики и чем популярнее клуб, тем больше всего этого продаётся. У нас вложения на покупку игроков их зарплаты, содержание клуба и инфраструктуры в целом, стоит оооочень много и тому же Зениту или Спартаку необходимо каждый год выигрывать в ЛЧ все матчи, включая финал, чтобы быть а плюсе. Так как на атрибутике, посещении матчей и другом у нас бизнес не работает.
    nubom
    nubom
    08 октября в 00:01
    Я думаю, что мы выиграем все матчи...
    Анпилкин
    Анпилкин
    07 октября в 23:53
    За победу в финале вообще скромненько
    abrek123
    abrek123
    07 октября в 23:37
    А дальше группового раунда бонусов нету,тогда вообще смешная сумма в 80 выходит))
    Давайте думать
    Давайте думать ответ abrek123 (раскрыть)
    07 октября в 23:35
    2.7 х 6 а не на 13 там про групповой этап. Я не понял как 900 к будут распределяться.
    abrek123
    abrek123 ответ Давайте думать (раскрыть)
    07 октября в 23:32
    15 за группу +9,5+10,5+12+15+4 =66 и 2,7 за каждую победу 13 матчей=35

    66+35=101 если я правильно понял))
    Давайте думать
    Давайте думать ответ abrek123 (раскрыть)
    07 октября в 23:27
    Я что то 82.450.000 насчитал
    abrek123
    abrek123
    07 октября в 23:15
    101 лямм можно урвать если до финала дойти и победить во всем матчах...Для Газпрома это смешная сумма, они в Зенит каждый год выкидывают в два раза больше на игроков народных денег...Хоть бы раз победили в лиги чемпионов и вернули хоть какие-то деньги в бюджет....
    Faustello
    Faustello
    07 октября в 23:04
    Давайте думать
    Давайте думать
    07 октября в 23:02
    Для газпрома это не деньги, теперь понятно почему с пренебрежением к турниру Зенит относится.
    beefs
    beefs
    07 октября в 23:01
    хорошо потрудитесь, хорошо заработаете...
    Footbolista
    Footbolista
    07 октября в 22:58
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