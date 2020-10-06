«Барселона» просит игроков согласиться на снижение зарплаты

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06 октября 2020, 07:31

«Барселона» ведёт переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с финансовыми трудностями каталонского клуба, информирует источник.

Вчера «Барселона» объявила о том, что по итогам завершившегося финансового года убытки клуба составили 97 млн евро.