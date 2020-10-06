«Барселона» просит игроков согласиться на снижение зарплаты

«Барселона» ведёт переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с финансовыми трудностями каталонского клуба, информирует источник.
Вчера «Барселона» объявила о том, что по итогам завершившегося финансового года убытки клуба составили 97 млн евро.
Из-за такого решения одного человека, клуб теряет большие деньги, игрок потерял мотивацию и настрой, а футбольный мир лишился возможности посмотреть на Лео в другом чемпионате.
Из-за такого решения одного человека, клуб теряет большие деньги, игрок потерял мотивацию и настрой, а футбольный мир лишился возможности посмотреть на Лео в другом чемпионате.
Мудрое руководство должно было смотреть наперед и либо изначально не предлагать космических сумм, либо по факту расставаться с теми, кто тянет зарплатную ведомость вниз, а не удерживать их.
Мудрое руководство должно было смотреть наперед и либо изначально не предлагать космических сумм, либо по факту расставаться с теми, кто тянет зарплатную ведомость вниз, а не удерживать их.
Сперва обещать Месси что отпустишь его (Бартомеу так это и не опроверг), потом сказать "нет дружок, посиди-ка ещё годик у нас". Это я про то что трансфер был бы и логичен финансово, и морально правилен по отношению к игроку. Ну да ладно, решили не отпускать...
Но вчера руководство Барселоны публикует данные что не получило 135 миллионов ожидаемого дохода (видимо ожидали победы в ЛЧ - не меньше) и улетело на 100 лимонов в убыток, а теперь, как мы видим, пытается за счёт зарплат игроков закрыть свои "лажи": кто мешал отпускать Видаля+Ракитича+Суареса дешевле чем за 6 лимонов суммарно?? Зачем в команде до сих пор "травматичный ленивец" Дембеле ?? (продайте его даже за 30 лимонов и ещё и на зарплате сэкономите 13) Что в Барселоне делает Брэйтуэйт и Умтити??
Короче свои финансовые проблемы клуб мог решить просто вовремя продавая игроков и не покупая ненужных/лентяев/бездарей...
И вроде бы с моральной точки зрения просьба руководства правильная (фанатов на трибунах нет и клуб недополучит лимонов 150-200), а с другой - Бартомеу и без коронавируса отлично справился с созданием проблем в клубе, и почему теперь игроки должны расплачиваться за его недальновидность?? =)))
Сперва обещать Месси что отпустишь его (Бартомеу так это и не опроверг), потом сказать "нет дружок, посиди-ка ещё годик у нас". Это я про то что трансфер был бы и логичен финансово, и морально правилен по отношению к игроку. Ну да ладно, решили не отпускать...
Но вчера руководство Барселоны публикует данные что не получило 135 миллионов ожидаемого дохода (видимо ожидали победы в ЛЧ - не меньше) и улетело на 100 лимонов в убыток, а теперь, как мы видим, пытается за счёт зарплат игроков закрыть свои "лажи": кто мешал отпускать Видаля+Ракитича+Суареса дешевле чем за 6 лимонов суммарно?? Зачем в команде до сих пор "травматичный ленивец" Дембеле ?? (продайте его даже за 30 лимонов и ещё и на зарплате сэкономите 13) Что в Барселоне делает Брэйтуэйт и Умтити??
Короче свои финансовые проблемы клуб мог решить просто вовремя продавая игроков и не покупая ненужных/лентяев/бездарей...
И вроде бы с моральной точки зрения просьба руководства правильная (фанатов на трибунах нет и клуб недополучит лимонов 150-200), а с другой - Бартомеу и без коронавируса отлично справился с созданием проблем в клубе, и почему теперь игроки должны расплачиваться за его недальновидность?? =)))
А они оставили Месси, причем со скандалом. А теперь плачутся за финансы. О чем раньше думали, счетоводы?
А они оставили Месси, причем со скандалом. А теперь плачутся за финансы. О чем раньше думали, счетоводы?