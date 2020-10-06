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«Барселона» просит игроков согласиться на снижение зарплаты

06 октября 2020, 07:31

«Барселона» ведёт переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с финансовыми трудностями каталонского клуба, информирует источник.

Вчера «Барселона» объявила о том, что по итогам завершившегося финансового года убытки клуба составили 97 млн евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 октября в 21:26
может им всем вообще стать волонтёрами?
Мessi 10
Мessi 10
07 октября в 10:23
Клуб страдает просто из-за тупых амбиций Бармалея, чтобы не вписать свое имя в историю клуба как президента, упустившего Месси.
Из-за такого решения одного человека, клуб теряет большие деньги, игрок потерял мотивацию и настрой, а футбольный мир лишился возможности посмотреть на Лео в другом чемпионате.
Мessi 10
Мessi 10
07 октября в 10:14, ред.
Свинство со стороны руководства Барсы. Зачем транжирили деньги в зажиточные годы прописывая игрокам безумные зарплаты, а теперь требуют снижения? Уже один раз требовали, игроки пошли на встречу. Сейчас опять требуют снижения. Может команде за бесплатно начать работать?
Мудрое руководство должно было смотреть наперед и либо изначально не предлагать космических сумм, либо по факту расставаться с теми, кто тянет зарплатную ведомость вниз, а не удерживать их.
shlifen
shlifen
06 октября в 12:47, ред.
Очередной пример нелогичных решений от руководства Барселоны - был вариант продать Месси за 100-150 + 1-2 игрока (и зарплатная ведомость бы разгрузилась, и деньги бы зашли на трансферы и игроки не плохие подъехали), но "мы же не ищем лёгких путей"...
Сперва обещать Месси что отпустишь его (Бартомеу так это и не опроверг), потом сказать "нет дружок, посиди-ка ещё годик у нас". Это я про то что трансфер был бы и логичен финансово, и морально правилен по отношению к игроку. Ну да ладно, решили не отпускать...
Но вчера руководство Барселоны публикует данные что не получило 135 миллионов ожидаемого дохода (видимо ожидали победы в ЛЧ - не меньше) и улетело на 100 лимонов в убыток, а теперь, как мы видим, пытается за счёт зарплат игроков закрыть свои "лажи": кто мешал отпускать Видаля+Ракитича+Суареса дешевле чем за 6 лимонов суммарно?? Зачем в команде до сих пор "травматичный ленивец" Дембеле ?? (продайте его даже за 30 лимонов и ещё и на зарплате сэкономите 13) Что в Барселоне делает Брэйтуэйт и Умтити??
Короче свои финансовые проблемы клуб мог решить просто вовремя продавая игроков и не покупая ненужных/лентяев/бездарей...
И вроде бы с моральной точки зрения просьба руководства правильная (фанатов на трибунах нет и клуб недополучит лимонов 150-200), а с другой - Бартомеу и без коронавируса отлично справился с созданием проблем в клубе, и почему теперь игроки должны расплачиваться за его недальновидность?? =)))
League1
League1
06 октября в 10:54
Львиную долю убытков составляет зарплата распиаренного, но бесполезного пешехода - громителя осасун.
Угадайте кто
Угадайте кто
06 октября в 10:05
Нужно подвинуться, ведь запросы инопланетного пешехода трудно удовлетворять.
Project Pandora
Project Pandora
06 октября в 10:04, ред.
Просит всех или только тех, кто выше полутора метров?
feris1
feris1
06 октября в 09:55, ред.
Одному гному сократить зп.на половину и сразу же разгрузится вся зарплатная ведомость барселоны.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 октября в 09:53
собирают пожертвования чтоб гном не слинял
Juve14
Juve14 ответ КЭТиК (раскрыть)
06 октября в 09:47
Так его это наверно и не касается, всех попросили кроме гнома
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 09:23, ред.
Нелогичная политика клуба. Надо или оставаться с ТОП-игроками типа Месси и терпеть убытки, либо продать их и выйти в плюс. Но стать клубом чуть сильнее среднего. Выбор то небольшой.
А они оставили Месси, причем со скандалом. А теперь плачутся за финансы. О чем раньше думали, счетоводы?
Анпилкин
Анпилкин
06 октября в 09:15
Все растранжирили и клуб
DEIVID 2
DEIVID 2
06 октября в 09:14, ред.
Что мешало отпустить Месси в другой клуб???Я бы на месте Лео на ... послал руководство Барсы. Что хотели то и получили.
Ruslik1982
Ruslik1982
06 октября в 08:23
представляю, как Бартомеу вчера говорил Месси, что извини дружок, никуда тебя не отпустим, а сегодня вызвал к себе и говорит "Лео, дружище, подставь нам плечо по зарплате" ))
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 08:02
надо было просто отпустить одного))))))
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 08:01
Месси точно не соглсится.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 октября в 07:53
Отдайте Месси в аренду
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
06 октября в 07:39
Месси надо урезать зарплату) хватит деньги лопатой грести)
Ozabot
Ozabot
06 октября в 07:38
Уже второй раз?
Footbolista
Footbolista
06 октября в 07:33
Если кто то согласится, считайте его коммунистом...
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