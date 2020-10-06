«Спортинг» объявил точную сумму, за которую был продан в «Зенит» Вендел

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06 октября 2020, 17:11

Португальское издание A Bola раскрыло финансовые подробности перехода полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».

Согласно заявлению лиссабонского клуба, которое приводит A Bola, петербургский клуб заплатил за 23-летнего бразильца 20,3 млн евро. Также в контракте прописаны бонусы, которые могут достичь 4 млн евро.

Отмечается, что на мероприятия, связанные со сделкой, было потрачено 1,78 млн евро.