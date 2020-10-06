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«Спортинг» объявил точную сумму, за которую был продан в «Зенит» Вендел

06 октября 2020, 17:11

Португальское издание A Bola раскрыло финансовые подробности перехода полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».

Согласно заявлению лиссабонского клуба, которое приводит A Bola, петербургский клуб заплатил за 23-летнего бразильца 20,3 млн евро. Также в контракте прописаны бонусы, которые могут достичь 4 млн евро.

Отмечается, что на мероприятия, связанные со сделкой, было потрачено 1,78 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 октября в 01:13, ред.
Не понимаю бубнёж некоторых...
Не так часто Лига обрастает добротными игроками...
Я ...так завсегда за приезд сильных игроков....
Мне нравиться смотреть как играют Влашич,Крыховяк,Малком...и др...
Пусть и у Вендела всё получится....
Быстрейшей адаптации и удачи в Зените !!!!!!!!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
06 октября в 22:20, ред.
1, 78 миллионов евро?
ХОРОШО ОБМЫЛИ СДЕЛКУ:)
рже
рже
06 октября в 21:43
Ну давайте смотреть на тухлые игры рубина или химки-ротор!
PiterGrad
PiterGrad
06 октября в 21:23
вы его в деле не видели...а слюнь то напускали) 20лямов на рынке это уже не так много как раньше...тем более для нашего убого чемпа,куда приезжают завершать карьеру. так что не стоит ныть раньше времени.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
06 октября в 20:19
Продали зениту Вендела за 20 ку, а купят Ж. Мариу за 10-15)))
Сп62
Сп62
06 октября в 20:11
Малкома теперь на лавку.
starche
starche
06 октября в 20:05
За "спасибо" никто в Россию не поедет.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
06 октября в 19:56
В руководстве «Зенита» произошли перестановки.

Уволен весь селекционный отдел во главе с Антоном Евменовым. Также уходят Армен Маргарян, Иван Авдеев и Антон Жировкин.

«Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев в подтверждение этой информации, но отказался уточнить, что это означает.
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Оказывается у Венделя был пункт в контракте: если Спортинг не выходит в еврокубки его можно выкупить за 7,5! Бизнес по Питерски!)))
DNK74_02
DNK74_02
06 октября в 19:23
1,78 расходы.. Баня, модели, алкоголь, канапе? Отели и машины представительского класса? Конкорд для тел 30 раз? Что это за расходы? И что это вообще за звезда такая?
Tommy Lee
Tommy Lee ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
06 октября в 19:18
Написано же что подписные бонусы до 4 млн.
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 19:14
не думаю что это правда))) это как шнобель наинсайдел)))
nubom
nubom
06 октября в 18:58
Вот какой золотой самородок намыли. Пусть на западе локти кусают! ....
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 18:51
Снова миллер объегорил народ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Сербин (раскрыть)
06 октября в 18:43
А кого это волнует и интересует? Если в Зените бюджет равен сумме бюджетов всех клубов РПЛ , кроме Спартака и Локо, при таких деньжищах из бюджета и на откаты чиновникам типа Медведеква, Дюкова, Митрофанова хватает и даже челяди типа Аршавина, Игонина и пр. "экспертов МАТЧ ТВ" перепадает и для Черчесова, чтобы балласт типа Кузяева, Мостового в сборную вызывал. Там в бюджете денег на все хватает, только на газификацию деревень в глубинке РФ не остается. Подумаешь 1,5 млрд рублей отдали за ноунейма, это всего лишь годовой бюджет УРАЛА, или УФЫ и побольше годового бюджета Тамбова. Кому от этого хуже? Миллеру? Не думаю? а как ты думаешь это справедливо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 18:38
Считай что даром!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
06 октября в 18:37
Стоимость согласно трансфермаркету - 12 лямов. Откуда такие цифры набежали - 20+4+1.78? Почти уверен, что не обошлось без подписного бонуса
Tommy Lee
Tommy Lee
06 октября в 18:35
12 млн. евро его цена, опять отмыли бабло
DEIVID 2
DEIVID 2
06 октября в 17:44
Большие деньги за такого игрока.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
06 октября в 17:43
Челик на четверть дороже Влашича.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
06 октября в 17:34
    Roger Young
    Roger Young
    06 октября в 17:30
    Неплохие деньги, но не самые большие.
    Василий 50
    Василий 50
    06 октября в 17:25
    Деньги немалые, заиграет ли
    за
    за
    06 октября в 17:22
    За чей счёт банкет?
    (С) Иван Васильевич меняет профессию
    Footbolista
    Footbolista
    06 октября в 17:17, ред.
    На мероприятия, связанные со сделкой по Сутормину, было потрачено 178 руб...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    06 октября в 17:16
    Ну, много. Надеюсь будет получше Малкома играть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 октября в 17:15
    Знатный банкет устроили ;)
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 17:15
    Вся Россия строила Зениту стадион , а Зенит не хочет питерских футболистов !
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    06 октября в 17:15
    Отмечается, что на мероприятия, связанные со сделкой, было потрачено 1,78 млн евро.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208343/vendel-zenit
    Казалось бы, куда падать ниже. Оказывается, есть куда
    порт
    порт
    06 октября в 17:14
    Ну так и везде писали.
    ildar_3871
    ildar_3871
    06 октября в 17:13, ред.
    20 млн ужас , никому не известный футболист ! А в Питере нет таких же футболистов ?
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