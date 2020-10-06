«Спортинг» объявил точную сумму, за которую был продан в «Зенит» Вендел

Португальское издание A Bola раскрыло финансовые подробности перехода полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».
Согласно заявлению лиссабонского клуба, которое приводит A Bola, петербургский клуб заплатил за 23-летнего бразильца 20,3 млн евро. Также в контракте прописаны бонусы, которые могут достичь 4 млн евро.
Отмечается, что на мероприятия, связанные со сделкой, было потрачено 1,78 млн евро.
Не так часто Лига обрастает добротными игроками...
Я ...так завсегда за приезд сильных игроков....
Мне нравиться смотреть как играют Влашич,Крыховяк,Малком...и др...
Пусть и у Вендела всё получится....
Быстрейшей адаптации и удачи в Зените !!!!!!!!
Не так часто Лига обрастает добротными игроками...
Я ...так завсегда за приезд сильных игроков....
Мне нравиться смотреть как играют Влашич,Крыховяк,Малком...и др...
Пусть и у Вендела всё получится....
Быстрейшей адаптации и удачи в Зените !!!!!!!!
ХОРОШО ОБМЫЛИ СДЕЛКУ:)
ХОРОШО ОБМЫЛИ СДЕЛКУ:)
Уволен весь селекционный отдел во главе с Антоном Евменовым. Также уходят Армен Маргарян, Иван Авдеев и Антон Жировкин.
«Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев в подтверждение этой информации, но отказался уточнить, что это означает.
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Оказывается у Венделя был пункт в контракте: если Спортинг не выходит в еврокубки его можно выкупить за 7,5! Бизнес по Питерски!)))
Уволен весь селекционный отдел во главе с Антоном Евменовым. Также уходят Армен Маргарян, Иван Авдеев и Антон Жировкин.
«Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев в подтверждение этой информации, но отказался уточнить, что это означает.
-----------------------------------------------------------
Оказывается у Венделя был пункт в контракте: если Спортинг не выходит в еврокубки его можно выкупить за 7,5! Бизнес по Питерски!)))
(С) Иван Васильевич меняет профессию
(С) Иван Васильевич меняет профессию
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208343/vendel-zenit
Казалось бы, куда падать ниже. Оказывается, есть куда
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208343/vendel-zenit
Казалось бы, куда падать ниже. Оказывается, есть куда