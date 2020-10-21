Юран: «„СКА-Хабаровск“ — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» заявил, что руководство не будет препятствовать его уходу, если он получит предложение от клуба РПЛ .

Тренер, как и игрок, должен быть в тонусе, нужно постоянно работать, а не сидеть ждать. Да, были разговоры по другим клубам, в том числе РПЛ , но здесь был непосредственный интерес со стороны руководства хабаровского клуба. Контракт был подписан вчера поздно вечером в Москве, до этого было два дня встреч, общения. Благодарен руководству хабаровского клуба, когда тебя зовут и хотят видеть, для любого тренера это всегда приятно.

« СКА -Хабаровск» — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи, а то, что переезды, перелеты — это уходит на второй план. Самое главное — желание руководство клуба, я это сразу почувствовал, поэтому принял такое решение.