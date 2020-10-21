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Юран: «„СКА-Хабаровск“ — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи»

сегодня, 15:57

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что руководство не будет препятствовать его уходу, если он получит предложение от клуба РПЛ.

Тренер, как и игрок, должен быть в тонусе, нужно постоянно работать, а не сидеть ждать. Да, были разговоры по другим клубам, в том числе РПЛ, но здесь был непосредственный интерес со стороны руководства хабаровского клуба. Контракт был подписан вчера поздно вечером в Москве, до этого было два дня встреч, общения. Благодарен руководству хабаровского клуба, когда тебя зовут и хотят видеть, для любого тренера это всегда приятно.

«СКА-Хабаровск» — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи, а то, что переезды, перелеты — это уходит на второй план. Самое главное — желание руководство клуба, я это сразу почувствовал, поэтому принял такое решение.

Контракт до конца сезона — моя инициатива. Обговаривали варианты, что если мне поступит предложение от клубов РПЛ, препятствий не будет, все прекрасно всё понимают. Изначально разговор был о соглашении до полутора лет. Договорились, что поработаю сначала этот промежуток, а дальше вернемся к этому вопросу.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:30
Из трёх вариантов хабаровчане в итоге выбрали четвертый - самый забавный. Скучно не будет. Впрочем на короткой дистанции у Барсика иногда получается неплохо. Да и опыт решения задач, пусть и давнишний - со Ставрополем и Шинником, все таки имеется. Состав правда слабоват для заявленных руководством амбиций. И если Серёге пообещали серьезное усиление в межсезонье и обещание не выполнят, то он по своему обыкновению рубанет правду-матку и сразу уйдет не дожидаясь конца сезона. А пока ближайшие пять игр из семи домашние и пусть призрачные, но шансы зацепиться все ещё есть. Удачи, Николаичу..
Анд-м
Анд-м
сегодня в 16:56
Удачи Юрану !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:07
Ну посмотрим...амбиции амбициями, а итог будем посмотреть...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:03
как бы снова на кидок не нарвался
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:03
Ну что же , вперед и с песней!!!
Удачи Сергею в Хабаровске.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:01
Понятно, что хорошая команда, было бы странно, если бы новый гл.тренер сказал, что плохая команда).
David Young
David Young
сегодня в 15:58
В этом сезоне хабаровцы ничего особенно хорошего не показывают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:58
Былаб хорошая игралаб рпл
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