Юран: «„СКА-Хабаровск“ — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что руководство не будет препятствовать его уходу, если он получит предложение от клуба РПЛ.
Тренер, как и игрок, должен быть в тонусе, нужно постоянно работать, а не сидеть ждать. Да, были разговоры по другим клубам, в том числе РПЛ, но здесь был непосредственный интерес со стороны руководства хабаровского клуба. Контракт был подписан вчера поздно вечером в Москве, до этого было два дня встреч, общения. Благодарен руководству хабаровского клуба, когда тебя зовут и хотят видеть, для любого тренера это всегда приятно.
«СКА-Хабаровск» — хорошая команда, в клубе есть определенные задачи, а то, что переезды, перелеты — это уходит на второй план. Самое главное — желание руководство клуба, я это сразу почувствовал, поэтому принял такое решение.
Контракт до конца сезона — моя инициатива. Обговаривали варианты, что если мне поступит предложение от клубов РПЛ, препятствий не будет, все прекрасно всё понимают. Изначально разговор был о соглашении до полутора лет. Договорились, что поработаю сначала этот промежуток, а дальше вернемся к этому вопросу.
Удачи Сергею в Хабаровске.
Удачи Сергею в Хабаровске.