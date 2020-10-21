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Бышовец: «В один момент казалось, что „Зенит“ сможет добиться победы»

сегодня, 14:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

Результат, конечно, разочаровал. Игра не оправдала ожиданий. Хозяева должны играть на половине поля соперника, навязывать скорость, ритм матча. В первом тайме бельгийцы владели инициативой. Коррективы после перерыва были незначительными, а только после пропущенного мяча мы увидели порыв и желание. В этот момент казалось, что «Зенит» сможет добиться победы.

После нашего чемпионата необходимо ментально перестроиться на другой уровень. «Зенит» по составу не уступал, а может, даже превосходил «Брюгге». Многое решится в матче с «Боруссией». А проигранный домашний матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе. Конечно, это самый худший вариант.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:59
Это он пошутил так.
Знатог
Знатог
сегодня в 14:45
А в двух моментах казалось, что „Брюгге“ сможет добиться победы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:43
Хуже итога не придумаешь.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:42
Тот случай, что: "Когда кажется - креститься надо"
Big krendel
Big krendel
сегодня в 14:38
15 минут были за Зенитом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:35
Всем так казалось
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