Бышовец: «В один момент казалось, что „Зенит“ сможет добиться победы»

Бывший тренер сборной России прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

Результат, конечно, разочаровал. Игра не оправдала ожиданий. Хозяева должны играть на половине поля соперника, навязывать скорость, ритм матча. В первом тайме бельгийцы владели инициативой. Коррективы после перерыва были незначительными, а только после пропущенного мяча мы увидели порыв и желание. В этот момент казалось, что «Зенит» сможет добиться победы.

После нашего чемпионата необходимо ментально перестроиться на другой уровень. «Зенит» по составу не уступал, а может, даже превосходил «Брюгге». Многое решится в матче с «Боруссией». А проигранный домашний матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе. Конечно, это самый худший вариант.