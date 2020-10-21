Радченко: "Ошибки Зенита в обороне не прощают в Лиге чемпионов"...

Бывший футболист «Зенита» поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

Нужно проанализировать, почему «Зенит» так сыграл. «Брюгге» вышел с огромным желанием. Ошибки, которые питерцы допустили в обороне, не прощают в Лиге чемпионов. Мы видели, что «Зенит» готовился к игре, в матче с «Сочи» были замены, чтобы ребята в хороших кондициях подошли к матчу с «Брюгге».

Конечно, потеря трёх очков дома от «Брюгге» была незапланированной. Теперь их надо добирать. Можно играть и против «Боруссии», и против «Лацио». В еврокубках совершенно другая самоотдача, скорость, в том числе мышления, нежели в РПЛ .

Сейчас нужно сделать выводы и идти дальше, чтобы не повторить ошибок. Не всё потеряно. Счёт в мачте не по игре. Ничья была бы более справедливым результатом. Странно, почему «Брюгге», а не «Зенит» провёл концовку матча в позиционной атаке. Играя дома, при ничейном результате, питерцы явно хотели выиграть.