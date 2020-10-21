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Радченко: «Ошибки „Зенита“ в обороне не прощают в Лиге чемпионов»

сегодня, 13:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

Нужно проанализировать, почему «Зенит» так сыграл. «Брюгге» вышел с огромным желанием. Ошибки, которые питерцы допустили в обороне, не прощают в Лиге чемпионов. Мы видели, что «Зенит» готовился к игре, в матче с «Сочи» были замены, чтобы ребята в хороших кондициях подошли к матчу с «Брюгге».

Конечно, потеря трёх очков дома от «Брюгге» была незапланированной. Теперь их надо добирать. Можно играть и против «Боруссии», и против «Лацио». В еврокубках совершенно другая самоотдача, скорость, в том числе мышления, нежели в РПЛ.

Сейчас нужно сделать выводы и идти дальше, чтобы не повторить ошибок. Не всё потеряно. Счёт в мачте не по игре. Ничья была бы более справедливым результатом. Странно, почему «Брюгге», а не «Зенит» провёл концовку матча в позиционной атаке. Играя дома, при ничейном результате, питерцы явно хотели выиграть.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:19
Игра Ракицкого настораживает.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:02
Радченко: "Ошибки Зенита в обороне не прощают в Лиге чемпионов"...
Семак: Это беспредел....
LOpp
LOpp
сегодня в 13:55
Во всем надо искать плюсы!

Зенит-Брюгге 1:2
Лацио-Боруссия 3:1

David Young
David Young
сегодня в 13:55
Так и есть. Согласен с Радченко.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:55
Всё верно сказал
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:51
Радченко: «Ошибки „Зенита“ в обороне не прощают в Лиге чемпионов»

То, что Зениту прощают в РПЛ, в ЛЧ не прощают, не простят...
То, как Зениту помогают в РПЛ, в ЛЧ - не помогут.....!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 13:50, ред.
Просто в Европе нет своих судьей вот и все!
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