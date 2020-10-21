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Экс-хавбек «Брюгге» Серебренников: «„Зенит“ поборется за выход из группы»

сегодня, 14:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бывший полузащитник «Брюгге» Сергей Серебренников прокомментировал победу бельгийской команды над «Зенитом» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В Бельгии восприняли это как суперначало. Обыграть на выезде «Зенит» – такого мало кто ожидал. Ведь «Брюгге» в принципе давно не выигрывал в Лиге чемпионов. Так что эта победа дорогого стоит. На мой взгляд, игра была равная.

«Брюгге» более хладнокровно использовал свои моменты, хотя они были и у «Зенита». Ожидал, что петербургская команда будет больше доминировать. У них были неплохие моменты во втором тайме, но воспользоваться ими не удалось.

Может ли неудачный старт «Зенита» сильно отразиться в дальнейшем? Футбол состоит из поражений и побед. Это нормально, когда при неудачах разносят в пух и прах. Нужно менее эмоционально это воспринимать. Никакой катастрофы не произошло. Игра была нормальной.

Да, ожидания, видимо, изначально были иными. Все были уверены в победе «Зенита», отсюда столько негатива. Но повторюсь, игра была не проигрышная. Так просто получилось.

Шансы на выход все еще есть у четырех команд. Или вы думаете, «Боруссия» сейчас (после 1:3 от «Лацио» – прим.) опустит руки? Нет. Все в одинаковом положении.

Уверен, что «Зенит» еще поборется за выход. У них хорошая команда, хорошие игроки. Главное – не впадать в депрессию. Победы над именитыми соперниками сгладят это поражение.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:00
В настоящее время всё возможно.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:59
Поборется за выход через чёрный ход.
матос
матос
сегодня в 14:58
Боруссия думаю только злее (в игровом плане) будет , и скоро подопечные Газпрома на себе это испытают)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:50
Единственное за что может побороться Зенит, рассчитывая на успех, так это за четвёртое место в группе. Ибо, ни один из соперников группового турнира ЛЧ им "не по зубам"....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:44
Уже только до 3 места можно дотянуться.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:44
Смешно, но неубедительно!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:44
Не поборется, не умеет.
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