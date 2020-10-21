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Погребняк: «На 80% это последний для меня сезон»

сегодня, 13:51

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился планами на будущее.

Решение о завершении карьеры я принимать не торопился, поддерживал себя в хорошей форме, тренировался, играл в футбол, потому что еще чувствую в себе силы, азарт, желание. Чувствую, что могу помочь команде на данном этапе.

Я не насытился, хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу, на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что этот сезон будет для меня последним в карьере.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:03
кобзон тоже прощальный концерт 10 лет давал)))
Loko57
Loko57
сегодня в 14:35
Наконец-то осознал что пора в отставку.
nubom
nubom
сегодня в 14:30
"этот сезон будет для меня последним в карьере" - осторожно: в нашем карьере, что ни зима, то замор...
makkie
makkie
сегодня в 14:16
Погребняк уже никому кроме Урала и любителей не нужен в футболе.
Мог сейчас карьеру завершить, а не мучиться.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 14:14
Деньги и поддержка формы) В пердиве они не доигрывают, хотя сильно бы пригодились.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:06
Да уходи уже быстрее, надоел всем.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
И карьера можно сказать удалась.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:57
еще мог бы пару сезонов за юве побегать)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:54
Пытается успеть доиграть все что просидел на лавке.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:53
Сейчас Широкова посодють,можно его место занять и там еще попылить.)))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:52
Хитрец, 20% всё-таки оставил))
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