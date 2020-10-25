Жалолиддинов: «Алексей Миранчук превосходит уровень „Аталанты“»

Полузащитник «Локомотива» , выступающий на правах аренды за «Тамбов», поделился мнением о выступлениях полузащитника «Аталанты» .

В «Локо» на первых порах мне очень помогал Гильерме. На самой первой тренировке он подошел и сказал: «Если потребуется какая-то помощь — обращайся». Вообще в команде семейная атмосфера. Помню, давал первое интервью и меня спросили, с кем больше всего бы хотел познакомиться. Ответил, что это Алексей Миранчук и что он мой кумир в российском футболе. После этого мы встретились с Лёшей, чему я был очень рад. Он тоже меня сильно поддерживал, мы даже вместе оставалась после тренировок — били штрафные.

Соответствует ли Миранчук уровню «Аталанты»? Как по мне — даже выше. Ведь писали, что был интерес со стороны еще более статусных клубов. Я чувствовал, что Лёша уже хочет уезжать, поэтому старался с ним побольше общаться и как можно большему у него научиться. На тренировках стоял за его спиной и пробовал повторять то, что он делает. Иногда получалось, иногда нет, но я хотел то короткое время, что мы находились вместе в команде, использовать по максимуму. Он со мной тоже хорошо общался. После игры с «Зенитом» [последний матч Миранчука за «Локомотив»] я попросил его о совместном фото и об автографе. Лёша согласился и добавил: «Работай, прогрессируй, я в тебя верю».