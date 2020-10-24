Федун: «Сделали всё красиво. Рад, что „Спартак“ вышел на чистое 1-е место»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
Сегодняшняя игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещё много туров и борьбы.
Спартак нельзя судить по правилам
Спартак нельзя судить по правилам
Красавцы.
Поплакались, судей наказали и теперь творят, что хотят.
И болельщики Спартака принимают такие победы.
Позор
Красавцы.
Поплакались, судей наказали и теперь творят, что хотят.
И болельщики Спартака принимают такие победы.
Позор
Очень «достойно»! Молодцы!
Побеждаете, как Зенит
Очень «достойно»! Молодцы!
Побеждаете, как Зенит
Может, на полиграф кого надо, для острастки ;)
Может, на полиграф кого надо, для острастки ;)