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Федун: «Сделали всё красиво. Рад, что „Спартак“ вышел на чистое 1-е место»

вчера, 22:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Сегодняшняя игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещё много туров и борьбы.

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Все комментарии
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:15
Удачи ему, удачи команде, удачи нам.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:11
После такого гола вся Россия поняла, что у Краснодара нет шансов. Спартаковцы могли кулаками по лицу бить соперников-у судей все равно не возникло бы вопросов.
Спартак нельзя судить по правилам
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 00:09
Очень заслуженно. Спартаку можно забивать голы, когда Понсе в спину защитников толкает.
Красавцы.
Поплакались, судей наказали и теперь творят, что хотят.
И болельщики Спартака принимают такие победы.
Позор
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 00:08
Нравятся такие победы?
Очень «достойно»! Молодцы!
Побеждаете, как Зенит
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 00:05, ред.
Сделал ты всё " Красиво", когда, заныл об снятии с чемпионата! Такой чемпион нам не нужен!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:48
ЦСКА не дремлет!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 23:39
Лучше бы было по другому!!!!!!!!!В конце того чемпионата,Спартак просто в наглую убрали от еврокубков те же судьи!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 23:33
Причем первое место заслуженно!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:32
Было бы странным услышать, что Федун расстроен, что Спартак вышел на чистое первое место)
Gahi
Gahi ответ Игорь Ларин 1958 (раскрыть)
вчера в 23:31
Да, Вы правильно подметили что налаживается, Тедеско постоянно в каком-то поиске, хочет скорее всего найти тот оптимальный игровой баланс команды с игроками, что есть у него в распоряжении. Видимо степень магистра в области управления инновациями помогает ему в этом поиске. Удачи
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:30
Не менее красиво из уст Федуна звучала угроза расформирования,после которой внезапно наступила белая сторона
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:28
Тут не поспоришь, федун грамотно организовал и судейство, и чемпионат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:22
А судьи то нормано отсудили, не?
Может, на полиграф кого надо, для острастки ;)
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:21
Игра налаживается.
112910415
112910415
вчера в 23:19
пока всё не так уж плохо
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ mondial18 (раскрыть)
вчера в 23:16
Чего болтать попусту. Игра есть. С конями поквитаемся.
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 23:13
Спартак с победой
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:09
да это было необычно))))
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 23:08
Красиво убили судей
ABir
ABir
вчера в 23:06
Оптимальный состав, уверенная победа, заслуженное промежуточное первое место. Да, вся борьба ещё впереди. Но сегодня после первого гола, в отличие от предыдущих матчей, не на минуту не покидала уверенность, что Спартак увезёт три очка из Краснодара. Всех КБ с закономерной и уверенной победой!
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ mondial18 (раскрыть)
вчера в 23:05
Да брось...
mondial18
mondial18
вчера в 23:02
Красиво наныли
Gahi
Gahi
вчера в 22:51
Заслужили быть на первом месте после 12 туров. Удачи
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