Федун: «Сделали всё красиво. Рад, что „Спартак“ вышел на чистое 1-е место»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Сегодняшняя игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещё много туров и борьбы.