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Мусаев: «Отыграли один мяч, но не хватило ресурса»

сегодня, 22:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

В первом тайме неправильно тактически располагались в обороне, соперники отрезали нашу прессингующую зону, мы чувствовали явные проблемы на левом фланге, недостаточно качественно действовали в отборе. Во втором тайме улучшили перечисленные выше компоненты, в прессинге стали действовать по схеме 4-4-2, задняя линия активнее поджимала, плюс добавили в подборах, удачно вышел Уткин. Отыграли один мяч, но не хватило ресурса, и в итоге пропустили в одной из быстрых атак.

Почему поставили Сперцяна, а не Уткина? Обычное рабочее решение. Уткин играл с основе с «Ренном», мы были недовольны некоторыми компонентами в его игре, а Сперцян – в хорошей форме и доказал это в матчах за молодёжку.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 22:44
Второй тайм был ударным, после забитого мяча показалось что сейчас то вот игра перевернется. Но что-то пошло не так))
112910415
112910415
сегодня в 22:42
быки были хороши, но Спартак лучше
протон1
протон1
сегодня в 22:34
да вали ты уже мусаев. шапи почему не выпускаешь7.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:33
да уж)))многие надеялись на свиной шашлык а получили стейк с кровью))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Ну после Ренна-это не удивительно,ведь в концовке у французов было 4 голевых момента!!!!!!!!!!Где то удача поворачивается лицом а где то ,совсем другим местом!!!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 22:13
Просто не повезло......
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:02
Гол чистейший отменили
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 22:01
Плохо Краснодар отыграл
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