Мусаев: «Отыграли один мяч, но не хватило ресурса»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

В первом тайме неправильно тактически располагались в обороне, соперники отрезали нашу прессингующую зону, мы чувствовали явные проблемы на левом фланге, недостаточно качественно действовали в отборе. Во втором тайме улучшили перечисленные выше компоненты, в прессинге стали действовать по схеме 4-4-2, задняя линия активнее поджимала, плюс добавили в подборах, удачно вышел Уткин. Отыграли один мяч, но не хватило ресурса, и в итоге пропустили в одной из быстрых атак.

Почему поставили Сперцяна, а не Уткина? Обычное рабочее решение. Уткин играл с основе с «Ренном», мы были недовольны некоторыми компонентами в его игре, а Сперцян – в хорошей форме и доказал это в матчах за молодёжку.