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Газизов: «Чемпионская гонка — что-то новое для меня»

вчера, 23:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Самое главное – победили. Каждый раз буду повторять – у нас отличная поддержка, мы чувствовали себя как дома. Второй тайм начали не очень, но отметил бы игроков, да, подустали, матч дарит двоякое ощущение, позволяли «Краснодару» многое, но главное – победа.

Мозес ещё не готов до конца, но показывает класс, забил, отыграл, сколько может. Хорошая игра. Джикия? Всё вроде нормально, он после болезни, но он преодолел её. После болезни сложно, с «Ростовом» играть будет ещё лучше.

Долетела ли перчатка до Питера? Я говорил о другом, перчатки всегда со мной. Вот же они (показывает руки). «Спартак» – фаворит чемпионата, играя в лучшем графике? Я новый человек в клубе, для меня чемпионская гонка — что-то новое. Я не могу делиться своими эмоциями, они меня опустошают, это непросто.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:00
Если будешь работать как сейчас ,можешь больше не мечтать о чемпионской гонке ! Пока команде ты ничем за пол года не помог ! А экономия федунских денег - это не помощь !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:34
Когда записной фаворит показывает неуверенную, тактически однообразную игру, его место на вершине займет более уверенная в себе, голодная до побед команда. Спартаку не расслабляться, каждого потерянного очка может потом не хватить. ЦСКА подтянуться к лидерам, высокая конкуренция в чемпионате должна положительно повлиять на качество игры. Зениту набрать очки в лиге чемпионов, а то у нас там все печально.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну глупость же...
112910415
112910415
вчера в 23:24
не расслабляться ни на минуту !
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
Время покажет!
мангo
мангo
вчера в 23:14
Газизов решала ..Знает где и кому заносить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Спартак великий клуб, и в коем то веке попали с Понсе и Ларсоном, спасибо Цорн
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:06
Речь о гонке. Всего лишь.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
вчера в 23:06
Это да, привыкай.
beefs
beefs
вчера в 23:03
не рановато ли о чемпионстве заговорили...
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