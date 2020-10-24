Газизов: «Чемпионская гонка — что-то новое для меня»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Самое главное – победили. Каждый раз буду повторять – у нас отличная поддержка, мы чувствовали себя как дома. Второй тайм начали не очень, но отметил бы игроков, да, подустали, матч дарит двоякое ощущение, позволяли «Краснодару» многое, но главное – победа.

Мозес ещё не готов до конца, но показывает класс, забил, отыграл, сколько может. Хорошая игра. Джикия? Всё вроде нормально, он после болезни, но он преодолел её. После болезни сложно, с «Ростовом» играть будет ещё лучше.

Долетела ли перчатка до Питера? Я говорил о другом, перчатки всегда со мной. Вот же они (показывает руки). «Спартак» – фаворит чемпионата, играя в лучшем графике? Я новый человек в клубе, для меня чемпионская гонка — что-то новое. Я не могу делиться своими эмоциями, они меня опустошают, это непросто.