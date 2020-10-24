«Смотреть на таблицу будем в мае». Тедеско — после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Повлияло ли на нашу игру поражение «Зенита»? Нет, нисколько! Это не повлияло на нашу игру. Таблица сейчас абсолютно не важна. Ни сегодня, ни завтра, ни в декабре, ни в январе. Смотреть на нее будем в мае.

Мозес? Сегодня провел отличный матч. В игре с «Химками» он вышел при счете 0:1, когда «Спартак» проигрывал, а в итоге мы победили. Он прилетел в пятницу, а игра уже в субботу, и он сыграл 30 минут. Сегодня он провел уже 60 минут. Заменили, так как еще не в оптимальной форме, был риск получить травму. Видно было, что начал уставать. В первом тайме он показал, как прекрасно работает с мячом. Умный игрок, который выбирает правильные решения. Знает, когда и что надо делать. Очень хорошо действовал под прессингом. Опять же, забил гол. Но еще нужно работать ему, чтобы набрать форму. Поэтому он не летал на кубковый матч с «Енисеем». Работал, чтобы улучшить физическое состояние.