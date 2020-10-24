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«Смотреть на таблицу будем в мае». Тедеско — после победы над «Краснодаром»

сегодня, 21:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

Повлияло ли на нашу игру поражение «Зенита»? Нет, нисколько! Это не повлияло на нашу игру. Таблица сейчас абсолютно не важна. Ни сегодня, ни завтра, ни в декабре, ни в январе. Смотреть на нее будем в мае.

Мозес? Сегодня провел отличный матч. В игре с «Химками» он вышел при счете 0:1, когда «Спартак» проигрывал, а в итоге мы победили. Он прилетел в пятницу, а игра уже в субботу, и он сыграл 30 минут. Сегодня он провел уже 60 минут. Заменили, так как еще не в оптимальной форме, был риск получить травму. Видно было, что начал уставать. В первом тайме он показал, как прекрасно работает с мячом. Умный игрок, который выбирает правильные решения. Знает, когда и что надо делать. Очень хорошо действовал под прессингом. Опять же, забил гол. Но еще нужно работать ему, чтобы набрать форму. Поэтому он не летал на кубковый матч с «Енисеем». Работал, чтобы улучшить физическое состояние.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 22:40
спокойствие, только спокойствие !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:25
Пока всё очень хорошо.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
сегодня в 22:10
Вот да, согласен. А пока только радуемся победам.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 22:04
Я хоть и Армейцев люблю и болеем за них, но блин как чертовски приятно видеть Спартак первым и с отрывом, Армейцы еще подтянутся ближе. Со словами Тедеско соглашусь: В таблицу пусть болельщики смотрят, а клубам надо играть на полную катушку и как в последний раз.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:00
ЦСКА всё равно будет первым!
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 22:00
Очень правильный вывод...Смотреть на таблицу нужно в мае...

Сейчас нужно пахать и зарабатывать в неё очки...

Хорошая работа даёт свои плоды.Удача вернулась в стан красно-белых...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
сегодня в 21:57
пока все норм...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:56
вот тут я с тобой согласен)))) рановато ещё задорно хрюкать)))))))))))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:56
Тедеско молодец. Хорошую команду строит
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:54
Убери Бакаева, ему нужен вызов
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