«Торпедо» одержало седьмую победу подряд. Итоги 19-го тура ФНЛ

Завершился очередной тур ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Иртыш» 1:1
Голы: Базелюк Константин 39 (пенальти) — Масловский Александр 23
«Енисей» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сапета Александр 2
«Краснодар-2» — «Алания» 0:4
Голы: Качмазов Сослан 42, Машуков Ислам 66, Шавлохов Давид 68, Хабалов Алан 90+2
«Акрон» — «Текстильщик» 3:1
Голы: Герюгов Азнаур 4, Герюгов Азнаур 35, Чудин Иван 73 — Бачинский Максим 67
«Шинник» — «Волгарь» 2:1
Голы: Игнатович Павел 4, Низамутдинов Эльдар 83 — Воробьёв Дмитрий 17
«Оренбург» — «Чертаново» 3:1
Голы: Ткачук Денис 7, Козлов Андрей 54, Фамейе Джоэль 65 — Савельев Максим 45+2
«Велес» — «Динамо» 2:1
Голы: Малания Диего 36, Максименко Артем 51 — Мараев Николай 30
«Торпедо» — «Крылья Советов» 3:1
Голы: Дворецков Филипп 53, Рязанцев Александр 73, Калмыков Амур 77 — Зиньковский Антон 67
«Факел» — «Спартак-2» 1:1
Голы: Пейчинович Неманья 90+5 — Шитов Владислав 5
«Чайка» — «Томь» 1:1
Голы: Кулишев Артем 4 — Дмитриев Максим 59
«Балтика» — «Нефтехимик» 0:1
Гол: Кленкин Данил 2
С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.