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«Торпедо» одержало седьмую победу подряд. Итоги 19-го тура ФНЛ

01 ноября 2020, 20:07

Завершился очередной тур ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Иртыш» 1:1
Голы: Базелюк Константин 39 (пенальти) — Масловский Александр 23

«Енисей» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сапета Александр 2

«Краснодар-2» — «Алания» 0:4
Голы: Качмазов Сослан 42, Машуков Ислам 66, Шавлохов Давид 68, Хабалов Алан 90+2

«Акрон» — «Текстильщик» 3:1
Голы: Герюгов Азнаур 4, Герюгов Азнаур 35, Чудин Иван 73 — Бачинский Максим 67

«Шинник» — «Волгарь» 2:1
Голы: Игнатович Павел 4, Низамутдинов Эльдар 83 — Воробьёв Дмитрий 17

«Оренбург» — «Чертаново» 3:1
Голы: Ткачук Денис 7, Козлов Андрей 54, Фамейе Джоэль 65 — Савельев Максим 45+2

«Велес» — «Динамо» 2:1
Голы: Малания Диего 36, Максименко Артем 51 — Мараев Николай 30

«Торпедо» — «Крылья Советов» 3:1
Голы: Дворецков Филипп 53, Рязанцев Александр 73, Калмыков Амур 77 — Зиньковский Антон 67

«Факел» — «Спартак-2» 1:1
Голы: Пейчинович Неманья 90+5 — Шитов Владислав 5

«Чайка» — «Томь» 1:1
Голы: Кулишев Артем 4 — Дмитриев Максим 59

«Балтика» — «Нефтехимик» 0:1
Гол: Кленкин Данил 2

С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
mangox22
mangox22
01 ноября в 21:35
Пора Игнашу домой а Ганчаренке на стажировку в Торпедо.
ДСА
ДСА
01 ноября в 20:55
У Торпедо денег нет, но в Премьер-Лигу хотят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 20:36
Игнашевич скоро ЦСКА будет тренеровать,яб на это посмотрел! Три бывших защитника в тренерах !
Igo0rek
Igo0rek
01 ноября в 20:34
Автозаводцы, давайте в РПЛ))
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 20:27
Серёга раскручивает.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 20:17
всё достаточно предсказуемо))посмотрим на финише)))
particular
particular
01 ноября в 20:12, ред.
Четвёрка претендентов сформировалась... Удручают места Томи и Шинника, подпирающих дно ФНЛ... А ведь, когда-то в РПЛ пылили...
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