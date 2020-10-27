«Милан» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 5-го тура Серии А

Завершился 5-й тур чемпионата Италии.
«Сассуоло» — «Торино» 3:3
Голы: Джуричич Филип 71, Кирикеш Влад 84, Капуто Франческо 85 — Линетти Кароль 33, Белотти Андреа 77, Лукич Саша 79
«Аталанта» — «Сампдория» 1:3
Голы: Сапата Дуван 80 (пенальти) — Квальярелла Фабио 13, Торсби Мортен 59, Янкто Якуб 90+2
«Дженоа» — «Интер» 0:2
Голы: Лукаку Ромелу 64, Д'Амброзио Данило 79
«Лацио» — «Болонья» 2:1
Голы: Альберто Луис 54, Иммобиле Чиро 76 — Де Сильвестри Лоренцо 90+1
«Кальяри» — «Кротоне» 4:2
Голы: Ликояннис Хараламбос 25, Симеоне Джованни 35, Соттил Риккардо 45, Жоао Педро 85 — Мессиас Жуниор 21, Молина Сальваторе 43
«Беневенто» — «Наполи» 1:2
Голы: Инсинье Роберто 30 — Инсинье Лоренцо 60, Петанья Андреа 67
«Парма» — «Специа» 2:2
Голы: Гальоло Риккардо 34, Куцка Юрай 90+2 (пенальти) — Чабот Жулиан 28, Агудело Кевин 31
«Фиорентина» — «Удинезе» 3:2
Голы: Кастровилли Гаэтано 11, Миленкович Никола 21, Кастровилли Гаэтано 51 — Окака-Чука Стефано 43, Окака-Чука Стефано 86
«Ювентус» — «Верона» 1:1
Голы: Кулусевски Деян 78 — Фавилли Андреа 60
«Милан» — «Рома» 3:3
Голы: Ибрагимович Златан 2, Салемакерс Алексис 47, Ибрагимович Златан 79 (пенальти) — Джеко Эдин 14, Верету Жордан 71 (пенальти), Кумбулла Мараш 8