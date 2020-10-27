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«Милан» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 5-го тура Серии А

сегодня, 00:44

Завершился 5-й тур чемпионата Италии.

«Сассуоло» — «Торино» 3:3
Голы: Джуричич Филип 71, Кирикеш Влад 84, Капуто Франческо 85 — Линетти Кароль 33, Белотти Андреа 77, Лукич Саша 79

«Аталанта» — «Сампдория» 1:3
Голы: Сапата Дуван 80 (пенальти) — Квальярелла Фабио 13, Торсби Мортен 59, Янкто Якуб 90+2

«Дженоа» — «Интер» 0:2
Голы: Лукаку Ромелу 64, Д'Амброзио Данило 79

«Лацио» — «Болонья» 2:1
Голы: Альберто Луис 54, Иммобиле Чиро 76 — Де Сильвестри Лоренцо 90+1

«Кальяри» — «Кротоне» 4:2
Голы: Ликояннис Хараламбос 25, Симеоне Джованни 35, Соттил Риккардо 45, Жоао Педро 85 — Мессиас Жуниор 21, Молина Сальваторе 43

«Беневенто» — «Наполи» 1:2
Голы: Инсинье Роберто 30 — Инсинье Лоренцо 60, Петанья Андреа 67

«Парма» — «Специа» 2:2
Голы: Гальоло Риккардо 34, Куцка Юрай 90+2 (пенальти) — Чабот Жулиан 28, Агудело Кевин 31

«Фиорентина» — «Удинезе» 3:2
Голы: Кастровилли Гаэтано 11, Миленкович Никола 21, Кастровилли Гаэтано 51 — Окака-Чука Стефано 43, Окака-Чука Стефано 86

«Ювентус» — «Верона» 1:1
Голы: Кулусевски Деян 78 — Фавилли Андреа 60

«Милан» — «Рома» 3:3
Голы: Ибрагимович Златан 2, Салемакерс Алексис 47, Ибрагимович Златан 79 (пенальти) — Джеко Эдин 14, Верету Жордан 71 (пенальти), Кумбулла Мараш 8

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:54
Радует Милан своими голами....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:45, ред.
юве не потерял а приобрел
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