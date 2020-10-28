Победа «Крыльев Советов» и осечка «Нижнего Новгорода». Итоги 18-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 18-го тура ФНЛ.
«Томь» — «СКА-Хабаровск» 1:2
Голы: Пенчиков Даниил 65 — Безлихотнов Никита 21, Гаджимурадов Рамазан 72
«Спартак-2» — «Енисей» 1:1
Голы: Дьяков Виталий 16 (пенальти) — Марков Николай 19
«Нижний Новгород» — «Оренбург» 0:0
«Текстильщик» — «Торпедо» 1:3
Голы: Обивалин Сергей 78 — Калмыков Амур 72, Калмыков Амур 83 (пенальти), Берковский Илья 87
«Алания» — «Акрон» 5:1
Голы: Хугаев Алан 26, Качмазов Сослан 41, Хабалов Алан 70, Кобесов Давид 84, Кобесов Давид 90+5 — Шавлохов Давид 87 (автогол)
«Иртыш» — «Велес» 1:2
Голы: Бурюкин Илья 65 — Малания Диего 19 (пенальти), Максименко Артем 54 (пенальти)
«Волгарь» — «Факел» 2:1
Голы: Козлов Данила 49, Воробьёв Дмитрий 54 — Соловьёв Алексей 31
«Динамо» — «Балтика» 1:3
Голы: Васильев Максим 90 — Мещанинов Артем 5, Джамилов Султан 36, Дудиев Аслан 49
«Чертаново» — «Чайка» 1:2
Голы: Алексеев Андрей 53 — Кулишев Артем 27, Хозин Владимир 49
«Нефтехимик» — «Краснодар-2» 5:0
Голы: Кленкин Данил 6, Котик Артем 33, Юшин Александр 35, Галиулин Вагиз 57, Хубаев Давид 88
«Крылья Советов» — «Шинник» 4:1
Голы: Сергеев Иван 3, Сергеев Иван 40, Сергеев Иван 52 (пенальти), Голенков Егор 69 — Гонгапшев Албек 89
С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.