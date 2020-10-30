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Уверенные победы «Милана» и «Арсенала». Итоги 2-го тура Лиги Европы

сегодня, 00:56

Закончились все матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«АЕК» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Танкович Муамер 49 — Варди Джейми 18 (пенальти), Чудхури Хамза 39

«Заря» — «Брага» 1:2
Голы: Иванисеня Дмитрий 90+6 — Паулиньо 4, Гайтан Николас 11

«Милан» — «Спарта» 3:0
Голы: Диас Браим 24, Леау Рафаэл 57, Далот Диогу 67

«Лилль» — «Селтик» 2:2
Голы: Челик Мехмет 67, Иконе Жонатан 75 — Эльюнусси Мохамед 28, Эльюнусси Мохамед 33

«Карабах» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Квабена Овусу 78 — Пиньо Йереми 80, Алькасер Пако 85, Алькасер Пако 90+6 (пенальти)

«Сивасспор» — «Маккаби» 1:2
Голы: Кайоде Оларенваджу 55 — Битон Дан 69 (пенальти), Перец Дор 74

«ЛАСК» — «Лудогорец» 4:3
Голы: Балич Хусейн 2, Грубер Андреас 12, Рагуж Марко 35, Вердон Оливье 56 (автогол) — Ману Элвис 15, Ману Элвис 67, Ману Элвис 74 (пенальти)

«Антверпен» — «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Рафаэлов Лиор 29

«ЦСКА» — «Динамо» 0:0

«Фейеноорд» — «Вольфсберг» 1:4
Голы: Бергейс Стевен 54 — Лиендл Михаэль 4 (пенальти), Лиендл Михаэль 13 (пенальти), Лиендл Михаэль 60, Йовелич Деян 66 (пенальти)

«Црвена Звезда» — «Слован» 5:1
Голы: Бен Набуан Эль Фарду 7, Бен Набуан Эль Фарду 22, Гайич Милан 50, Катай Александар 67, Фальчинелли Диего 70 — Матусек Ян 41

«Гент» — «Хоффенхайм» 1:4
Голы: Кляйндист Тим 90+3 — Бельфодиль Исхак 36 (пенальти), Гриллитш Флориан 52, Гачинович Мийят 73, Даббур Мунас 90+4

«Рома» — «ЦСКА» 0:0

«ЧФР Клуж» — «Янг Бойз» 1:1
Голы: Рондон Марио 62 — Фасснахт Кристиан 69

«Арсенал» — «Дандолк» 3:0
Голы: Нкетиа Эдвард 42, Уиллок Джозеф 44, Пепе Николя 46

«Мольде» — «Рапид» 1:0
Гол: Омойжуанфо Охи 65

«Славия» — «Байер» 1:0
Гол: Олайинка Петер 80

«Ницца» — «Хапоэль» 1:0
Гол: Гуири Амин 23

«Бенфика» — «Стандард» 3:0
Голы: Пицци 49 (пенальти), Вальдшмидт Лука 66 (пенальти), Пицци 76

«Рейнджерс» — «Лех» 1:0
Гол: Морелос Альфредо 68

«Гранада» — «ПАОК» 0:0

«Омония» — «ПСВ» 1:2
Голы: Гомес Жорди 29 — Мален Донуэлл 40, Мален Донуэлл 90+2

«АЗ Алкмар» — «Риека» 4:1
Голы: Купмейнерс Теун 6 (пенальти), Гудмундссон Альберт 20, Карлссон Джеспер 51, Гудмундссон Альберт 60 — Куленович Сандро 72

«Реал Сосьедад» — «Наполи» 0:1
Гол: Политано Маттео 5

С результатами первого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:15
Фейнорд порадовал,терь злые будут с нами играть!
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
сегодня в 01:00
Хоффенхайм по вашему не уверенно обыграл Гент?
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