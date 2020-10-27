«Эвертон» потерпел первое поражение. Итоги 6-го тура АПЛ

Завершился 6-й тур чемпионата Англии.
«Астон Вилла» — «Лидс» 0:3
Голы: Бэмфорд Патрик 55, Бэмфорд Патрик 67, Бэмфорд Патрик 74
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 1:1
Голы: Антонио Мичейл 18 — Фоден Фил 51
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Кэрни Том 90+5 — Ридевальд Хайро 8, Заха Вилфрид 64
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 0:0
«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 2:1
Голы: Фирмино Роберто 41, Жота Диого 64 — Берге Сандер 13 (пенальти)
«Саутгемптон» — «Эвертон» 2:0
Голы: Уорд-Праус Джеймс 27, Че Адамс 35
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1
Голы: Хименес Рауль 80 — Мерфи Джейкоб 89
«Арсенал» — «Лестер Сити» 0:1
Гол: Варди Джейми 80
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич» 1:1
Голы: Ливермор Джейк 40 (автогол) — Ахирн-Грант Карлан 83
«Бернли» — «Тоттенхэм» 0:1
Гол: Сон Хын-Мин 7