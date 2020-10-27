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«Эвертон» потерпел первое поражение. Итоги 6-го тура АПЛ

сегодня, 00:56

Завершился 6-й тур чемпионата Англии.

«Астон Вилла» — «Лидс» 0:3
Голы: Бэмфорд Патрик 55, Бэмфорд Патрик 67, Бэмфорд Патрик 74

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 1:1
Голы: Антонио Мичейл 18 — Фоден Фил 51

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» 1:2
Голы: Кэрни Том 90+5 — Ридевальд Хайро 8, Заха Вилфрид 64

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 0:0

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 2:1
Голы: Фирмино Роберто 41, Жота Диого 64 — Берге Сандер 13 (пенальти)

«Саутгемптон» — «Эвертон» 2:0
Голы: Уорд-Праус Джеймс 27, Че Адамс 35

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1
Голы: Хименес Рауль 80 — Мерфи Джейкоб 89

«Арсенал» — «Лестер Сити» 0:1
Гол: Варди Джейми 80

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич» 1:1
Голы: Ливермор Джейк 40 (автогол) — Ахирн-Грант Карлан 83

«Бернли» — «Тоттенхэм» 0:1
Гол: Сон Хын-Мин 7

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:03
все впереди
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:01
У Шеффилда до сих пор всего одно очко. Вроде бьются со всеми, немного пропускают и играют в целом не намного хуже прошлого сезона, а очков как не было так и нет. Так можно в итоге достукаться до Чемпионшипа..
Mangur
Mangur
сегодня в 01:00
Сказка окончилась
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:59
Тур понравился
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:57
да, неприятный факт для Эвертона
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