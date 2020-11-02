Гасперини: «Клопп — пример для всех тренеров»

Главный тренер «Аталанты» рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Юрген Клопп — пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы. Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед «Аяксом», во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться.