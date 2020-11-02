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Гасперини: «Клопп — пример для всех тренеров»

вчера, 19:02
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини рассуждает о предстоящем матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Юрген Клопп — пример для всех тренеров, это честь играть против него. Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы. Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед «Аяксом», во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 19:35
Этот тренер всегда в поиске новой успешной игры...
Аpбитр
Аpбитр
вчера в 19:21
Здравствуйте. Футболки всем призёрам отправлены.
DXTK
DXTK
вчера в 19:17
когда скомина тебя обкрадет в лч, поймешь на сколько клопп геноанален.......
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 19:14
Клопп лучший тренер в мире
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 19:13
Тедеско куда лучше.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:07
Клопп переработал в Ливерпуле.
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