Бэйл прокомментировал свой первый гол после возвращения в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал свой первый гол за «шпор» после возвращения. Гарет забил в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги с «Брайтоном» (2:1).

Потрясающее чувство. Мне хотелось прийти и дать пользу. Я работал на команду, и мне посчастливилось забить гол.

Очевидно, это была великолепная игра Серхио Регилона, а я был в нужном месте в нужное время. Все постоянно говорят о личных достижениях, но повторюсь: я командный игрок. Я был бы счастлив продолжать выполнять свою работу, даже если нужно было бы играть в обороне. Самое важное – это команда.

Наша игра улучшается с каждым матчем. Даже если мы совершаем ошибки, мы учимся на них. Я не особо много играл в футбол в последнее время. У меня была небольшая проблема с коленом. Сейчас я много работаю на тренировках, и у меня есть шансы.