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Бэйл прокомментировал свой первый гол после возвращения в «Тоттенхэм»

вчера, 09:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол за «шпор» после возвращения. Гарет забил в матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги с «Брайтоном» (2:1).

Потрясающее чувство. Мне хотелось прийти и дать пользу. Я работал на команду, и мне посчастливилось забить гол.

Очевидно, это была великолепная игра Серхио Регилона, а я был в нужном месте в нужное время. Все постоянно говорят о личных достижениях, но повторюсь: я командный игрок. Я был бы счастлив продолжать выполнять свою работу, даже если нужно было бы играть в обороне. Самое важное – это команда.

Наша игра улучшается с каждым матчем. Даже если мы совершаем ошибки, мы учимся на них. Я не особо много играл в футбол в последнее время. У меня была небольшая проблема с коленом. Сейчас я много работаю на тренировках, и у меня есть шансы.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Artuom (раскрыть)
вчера в 23:44
да разберемся ) не в первой
Artuom
Artuom ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 23:36
А Реал пусть остается с "мега-забивными" Асенсио и Винисиусом)))
112910415
112910415
вчера в 10:49
редкая птица - гол Бэйла !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:44
Начал отрабатывать вложение.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 10:34
четко четко, пусть выкупают ))
feris1
feris1
вчера в 09:52
Главное чтобы не ломался часто.
beefs
beefs
вчера в 09:31
молодец старина, так держать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:28
За 7 игр один гол - негусто...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:26
Пашол и дал пользу!🤣🤣🤣🤣🤣
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