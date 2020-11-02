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Варан: «Без Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом»

вчера, 18:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Защитник «Реала» Рафаэль Варан готовится к матчу против «Интера» в Лиге чемпионов.

Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом. Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона — это коллективные усилия.

Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом «Интер» можно назвать командой без слабых мест. Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:48
Варан оч неуверен в себе без Рамоса...это напрягает, Варан должен был уже перенимать лидерские качества
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:45
Вот и найдена причина неудач.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 20:28
Самое слабое место Интера --- Конте имхо
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 20:18
Рамоса вы боитесь, поэтому шевелитесь.

Без его харизмы, вас гонять некому.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:00
Это точно! Без Рамоса проиграли в важных играх против МС и Шахтёра! Реалу надо уже искать замену Рамосу. Вроде Упамекано тоже говорят хороший. Надо брать его. Если не его, то подписать Алабу или Люка Эрнандеса. Плюс Мбаппе, Холланд и Камавинга тоже могут летом придти. Так что, надежды, что будет хорошее будущее есть!
Homelander
Homelander
вчера в 19:39
Конечно кто же будет в штрафной нырять и левые пенки бить)))).
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:21
Дело тут не только в одном Рамосе.
ошалевший
ошалевший ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:19
избавляться нужно от варана,ничем не сильнее даже васина
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:03
Рамос это мощь!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:36
Пусть готовится, а то результаты не очень.
razdvatri
razdvatri
вчера в 18:35
в первую очередь реалу стоит избавиться от варана
David Young
David Young
вчера в 18:25
Реалу нужно избавляться от зависимости от Рамоса, он не сможет играть за Реал вечно, чем раньше это будет сделано, тем лучше. Для этого не надо терять Рамоса, но надо искать других лидеров, в том числе и защиты, высококлассных и с потенциалом стать звёздами, или уже готовых звёзд.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:24
Это все заметили
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