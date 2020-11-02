Варан: «Без Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом»

Защитник «Реала» готовится к матчу против «Интера» в Лиге чемпионов.

Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом. Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона — это коллективные усилия.

Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом «Интер» можно назвать командой без слабых мест. Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам.