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Раньери — о матче с «Дженоа»: «Во втором тайме мы заслуживали большего»

вчера, 11:02
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился мнением об игре своей команды в прошедшем матче Серии А против «Дженоа» (1:1).

Я всегда прошу ребят выложиться по полной, и мы хорошо поработали, но не так хорошо, как могли бы. Игроки «Дженоа» хорошо играли в закрытый футбол. Это был ровный первый тайм, но во втором мы заслуживали большего.

В любом случае, когда ты не можешь выиграть, хорошо хотя бы не проиграть. Кейта тренируется с нами не так уж долго, так что он постепенно сможет играть 90 минут, и тогда идея будет заключаться в том, чтобы сыграть его с Фабио Квальяреллой.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:33
Квальярелла хотя бы один из двух моментов, которые запорол Кейта наверняка реализовал.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:22, ред.
Дерби победителя не выявило.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:25
Очко взяли и ладно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:18
Поздно пить Боржоми)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:04
Что теперь говорить...
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