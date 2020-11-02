Раньери — о матче с «Дженоа»: «Во втором тайме мы заслуживали большего»

Главный тренер «Сампдории» поделился мнением об игре своей команды в прошедшем матче Серии А против «Дженоа» (1:1).

Я всегда прошу ребят выложиться по полной, и мы хорошо поработали, но не так хорошо, как могли бы. Игроки «Дженоа» хорошо играли в закрытый футбол. Это был ровный первый тайм, но во втором мы заслуживали большего.

В любом случае, когда ты не можешь выиграть, хорошо хотя бы не проиграть. Кейта тренируется с нами не так уж долго, так что он постепенно сможет играть 90 минут, и тогда идея будет заключаться в том, чтобы сыграть его с Фабио Квальяреллой.