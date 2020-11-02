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Зидан: «Нас ждёт ещё один сложный матч»

вчера, 18:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассуждает о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

«Интер» — хорошая команда. Они делают большой упор на «физику» и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал.

Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Сегодня выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:35
У вас они сейчас все сложные
denmig
denmig
вчера в 20:40
Да уж - шахта вас иди-сюда , кони вас иди-сюда два раза туда! Королевский клуб получил "добрый вечер" !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:53
Это решающий матч! Если не выиграем, то я думаю, что не стоит рассчитывать на выход в плэй-офф!
У Интера тоже проблемы есть. Отсутствует главный нападающий- Лукаку, наверное главный защитник- Шкриньяр. Также и с Весино тоже, если он не вернулся. Но Конте может что-то придумать. Или может поставить автобус, чтоб не проиграть, зная, как Реал играет против автобуса.
Так что, это может стать определяющим матчем для Зидана. И решающим для Реала в ЛЧ! У Реала Азар вернулся, в первой игре вроде норм сыграл. Что не может не радовать. Надеюсь, что в обороне тоже у Реала не будет проблем.
Победы Реалу Мадрид, пусть оформит требл!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:42
Это решающий для Реала матч, или сезон провален.
Homelander
Homelander
вчера в 19:29
Тебя ждет увольнение Зидан, готовь манатки, русины платочки!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:05
Блефует Зидан.
Groove000
Groove000
вчера в 19:01
Это не команд слабых не осталось, это вас колбасит
beefs
beefs
вчера в 18:48
да, сейчас настали очень трудные времена...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:47
Эти два спаренных матча жизненно важные для Реала. В первых двух мне кажется они недооценили соперников!Думаю этот матч за 6 очков!У Интера будут отсутствовать Лукаку и Шкриньяр и вроде Везино!Потеря очков в этом матче может стать для Реала невосполнимой! Зизу надо будет очень постараться чтобы выбрать тактику на этот матч , ведь Конте умеет сушить игру)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:37
Это матч жизни - проиграли и конец.
drug01
drug01
вчера в 18:30
Эту игру мы ждём с нетерпением,!!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 18:28
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 18:20
    Удачи Реалу в матчу
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