Зидан: «Нас ждёт ещё один сложный матч»

Главный тренер «Реала» рассуждает о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

«Интер» — хорошая команда. Они делают большой упор на «физику» и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал.

Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Сегодня выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.