Зидан: «Нас ждёт ещё один сложный матч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассуждает о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.
«Интер» — хорошая команда. Они делают большой упор на «физику» и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал.
Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Сегодня выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.
У Интера тоже проблемы есть. Отсутствует главный нападающий- Лукаку, наверное главный защитник- Шкриньяр. Также и с Весино тоже, если он не вернулся. Но Конте может что-то придумать. Или может поставить автобус, чтоб не проиграть, зная, как Реал играет против автобуса.
Так что, это может стать определяющим матчем для Зидана. И решающим для Реала в ЛЧ! У Реала Азар вернулся, в первой игре вроде норм сыграл. Что не может не радовать. Надеюсь, что в обороне тоже у Реала не будет проблем.
Победы Реалу Мадрид, пусть оформит требл!
У Интера тоже проблемы есть. Отсутствует главный нападающий- Лукаку, наверное главный защитник- Шкриньяр. Также и с Весино тоже, если он не вернулся. Но Конте может что-то придумать. Или может поставить автобус, чтоб не проиграть, зная, как Реал играет против автобуса.
Так что, это может стать определяющим матчем для Зидана. И решающим для Реала в ЛЧ! У Реала Азар вернулся, в первой игре вроде норм сыграл. Что не может не радовать. Надеюсь, что в обороне тоже у Реала не будет проблем.
Победы Реалу Мадрид, пусть оформит требл!