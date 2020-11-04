Агент Миранчука: «Лёше сейчас немного непривычно, раньше он был лидером»

Агент полузащитника «Аталанты» рассказал о настрое своего клиента в итальянском клубе.

Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента «Аталанты» — все хорошо, вопросов к Леше нет. Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает. К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в «Аталанте» только две с половиной — три недели.

Конечно, ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями. Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает. Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои — все новое. Это нормальный процесс.