Дебют так дебют! Миранчук красиво закрутил в ворота соперника в первом же матче за «Аталанту»

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сегодня, 09:48

«Соккер.ру» рассказывает, как полузащитник сборной России дебютировал в составе бергамасков.

«Аталанта» успешно стартовала в Лиге чемпионов. «Богиня» со счётом 4:0 разобрала на запчасти «Мидтьюлланд». И в этом нет ничего удивительного. Бергамаски намного сильнее датского клуба, которому за счастье вообще находиться в числе участников группового этапа Лиги чемпионов. Главное для нас, что Алексей Миранчук залечил свои болячки и наконец-то вышел на поле в чёрно-синей футболке.

Всего десять минут отпустил Джан Пьеро Гасперини российскому легионеру, но в этот небольшой срок Алексей успел получить мяч от Иличича, нанести точный удар и забить красивый гол в дальний от датского голкипера угол ворот. Получил мяч примерно на линии штрафной и засадил с левой кручёным ударом в угол. Первый пошёл. Миранчук подвёл черту в матче.

Игра была сделана ещё в первом тайме, когда итальянский клуб трижды заставил хозяев начать с центра поля. Сначала Дуван Сапата, потом Алехандро Гомес, а перед свистком на перерыв Луис Муриэль. Сопротивление датского коллектива было сломлено. Поэтому Гасперини мог провести опыт с составом. В том числе и дать попробовать себя бергамаском Алексею.

Для «богини» было не столь важно — выиграть 3:0 или 4:0. Хотя, кто знает, вдруг голы считать придётся. Этот гол важен для нашего полузащитника, не игравшего месяц. Для Алексея важно было выйти и в отведенный ему короткий срок проявить себя как можно ярче. Что Миранчуку вполне удалось. Такие голы запоминаются.

Алексей мог забить не на 89-й минуте, а даже раньше. Через две минуты после выхода на поле Миранчук оказался в хорошей позиции, но не сумел получить мяч после паса Толоя. Эрик Святченко опередил. Но эта относительная неудача была зачёркнута самим Миранчуком. Неплохо смотрелся футболист, лечившийся два месяца. Но если бы не гол, согласитесь, премьера российского полузащитника была бы не столь яркой.

Джан Пьеро Гасперини не удержался от комментария:

Алексей забил прекрасный мяч. И это очень хорошо для него. Он не тренировался почти месяц, не успел набрать хорошую форму, но такое начало дарит надежду. Йосип Иличич уже здоров. Ждём Руслана Малиновского.

Если кто забыл, то стоит напомнить. В последний раз Алексей Миранчук выходил на поле 23 августа, в матче со «Спартаком». Лидер «железнодорожников» покинул поле ещё до перерыва, прихрамывая. Травма бедра оказалась достаточно серьёзной. Переходу в «Аталанту» повреждение не помешало, но дебют российского игрока всё время откладывался. Алексей не торопился с возвращением на поле. Но ситуация напрягала. Многие из нас волновались, — а получится ли у недавнего лидера «Локомотива» в новом клубе? Конечно, удачный выход на замену в первой встрече ещё ничего не значит, просто даёт повод для оптимизма.

Любопытно, что Гасперини выпустил нашего футболиста вместо нападающего Дувана Сапаты. И в столь короткий отрезок времени играл Миранчук по большей части в атаке. Что с одной стороны радует, — Алексей получил и свободу действий, и внимание товарищей. Пара Йосип Иличич — Алексей Миранчук сумела заменить колумбийский дуэт Дуван Сапата — Луис Муриэль так, что атака бергамасков не перестала быть менее опасной. Но есть один момент, который несколько напрягает. А вдруг тренер «богини» и дальше будет использовать россиянина в качестве нападающего. Отодвинуть в сторону кого-либо из колумбийцев будет непросто. Мы же хотим видеть Алексея игроком стартового состава, каковым он привык быть в «Локомотиве».

При том обилии атакующих центральных полузащитников, — Алехандро Гомес, передумавший завершать карьеру Йосип Иличич, не игравший в Дании украинец Руслан Малиновский, да и Марио Пашалич, Миранчука ждёт серьёзная конкуренция и на родной позиции. Поэтому пробиться в стартовый состав будет архисложно. Особенно на первых порах, когда российский футболист только-только выздоровел. Но Алексей знал куда идёт. Пожелаем ему добиться своей цели. Первый шаг уже сделан. Главное, чтобы после А последовало Б, и как можно скорее.

Приход российского футболиста уже сказался на игре капитана бергамасков Алехандро Гомеса. Папу (прозвище аргентинца) действует либо на позиции оттянутого назад форварда, либо выдвинутым далеко вперёд полузащитником, кому как больше нравится. Пока Алексей залечивал свои болячки, Гомес забил четыре мяча в четырёх матчах Серии А. В игре с «Мидтьюлландом» Алехандро тоже успел отличиться. Пять голов в пяти встречах. 32-летний футболист забыл о своём возрасте и играет ещё сильнее, чем в предыдущем сезоне. И просто так Гомес, который к тому же и капитан «богини», своё место на поле не уступит.

С Йосипом Иличичем, Русланом Малиновским и Марио Пашаличем конкурировать Алексею будет несколько проще. Однако все трое — игроки ротации, и тут спор пойдёт за право первым выходить на замену. Что тоже важно для российского полузащитника.

Теперь будем с нетерпением ждать субботы. В этот день «Аталанта» принимает «Сампдорию». В этой встрече должен произойти дебют Миранчука в Серии А. Вероятность того, что Алексей выйдет на замену, достаточно велика. Интересно, сколько времени дадут нашему легионеру и что он на этот раз успеет.