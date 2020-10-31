Гасперини объяснил, почему Миранчук не получает игровой практики

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сегодня, 21:15

Главный тренер «Аталанты» после победы над «Кротоне» объяснил, почему полузащитник не получает игровой практики в матчах команды.

Алексей Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги и нуждаются во времени для адаптации, так что в данный момент он скорее вариант на замену.