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Гасперини объяснил, почему Миранчук не получает игровой практики

сегодня, 21:15

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Кротоне» объяснил, почему полузащитник Алексей Миранчук не получает игровой практики в матчах команды.

Алексей Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги и нуждаются во времени для адаптации, так что в данный момент он скорее вариант на замену.

После восстановления от травмы Миранчук вышел в составе «Аталанты» лишь раз — в матче группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом» (4:0). Алексей заменил одноклубника в концовке встречи и спустя несколько минут забил гол.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:46, ред.
Наши игроки в Европе как обычно....
"Только что приехали"...или "Только что уехали"...
shlifen
shlifen
сегодня в 21:41
Немного не понимаю всей "паники" вокруг того что Миранчук пока не выходит. За результат отвечает тренер, Гасперини наставник толковый, игрока брали для ротации и как будущую замену депрессирующему Иличичу, плюс сам игрок приехал из лиги явно слабее...
Я напомню что, например, когда Фабиньо перешёл в Ливерпуль он почти пол-года вообще не играл. Если Алексей будет готов когда он понадобится команде - Гасперини себе не враг и его выпустит... А вот будет ли готов Миранчук когда нужно команде, это уже другой вопрос =))
Gahi
Gahi ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:35
На данный момент он Алексея держит как джокера для Лиги Чемпионов, чтобы выходил и забивал. У Гасперини опыт большой, знает когда нужно выпускать. Удачи Алексею.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 21:33
Чёт страшновато мне за нашего земляка.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 21:33
На русский переводится: "Вы с какого колхоза его привезли?"
FROBI
FROBI ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:31
... просто подтираться тогда будет уже в аренде )
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:29
может не дождаться и перегореть))
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:27
Ну по составу Аталанты было ясно, что Лёха туда не в основу едет. Но то, что его даже на 10 минут не выпустили ни разу, кроме проходного матча ЛЧ - это огорчает.
матос
матос ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:26
Это точно , иначе просиживание зада на лавке будет продолжительным)
razdvatri
razdvatri
сегодня в 21:25, ред.
бесперспективный лавочник
112910415
112910415
сегодня в 21:25
нормальный процесс адаптации
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:24
Про совершенно другую лигу точно подметил)
particular
particular ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 21:22
Со временем, Гасперини задвинет Алексея в состав и тогда ему уже нельзя будет обо@@аться 😂
FROBI
FROBI
сегодня в 21:18
Конкуренция... С самого начала было ясно, что она будет.
Точно так же очевидно, что шанс еще представится, и вот тогда нужно сразу показывать, чего стоишь.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:16
Тренеру видней. Хочет чтобы был готов очень хорошо.
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