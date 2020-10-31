Гасперини объяснил, почему Миранчук не получает игровой практики

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Кротоне» объяснил, почему полузащитник Алексей Миранчук не получает игровой практики в матчах команды.
Алексей Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги и нуждаются во времени для адаптации, так что в данный момент он скорее вариант на замену.
После восстановления от травмы Миранчук вышел в составе «Аталанты» лишь раз — в матче группового этапа ЛЧ с «Мидтьюлландом» (4:0). Алексей заменил одноклубника в концовке встречи и спустя несколько минут забил гол.
"Только что приехали"...или "Только что уехали"...
"Только что приехали"...или "Только что уехали"...
Я напомню что, например, когда Фабиньо перешёл в Ливерпуль он почти пол-года вообще не играл. Если Алексей будет готов когда он понадобится команде - Гасперини себе не враг и его выпустит... А вот будет ли готов Миранчук когда нужно команде, это уже другой вопрос =))
Я напомню что, например, когда Фабиньо перешёл в Ливерпуль он почти пол-года вообще не играл. Если Алексей будет готов когда он понадобится команде - Гасперини себе не враг и его выпустит... А вот будет ли готов Миранчук когда нужно команде, это уже другой вопрос =))
Точно так же очевидно, что шанс еще представится, и вот тогда нужно сразу показывать, чего стоишь.
Точно так же очевидно, что шанс еще представится, и вот тогда нужно сразу показывать, чего стоишь.