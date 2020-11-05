Брагин: «Я извинился перед Йевтичем»

Форвард «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин извинился перед полузащитником «Рубина» Дарко Йевтичем, которому он нанес тяжелую травму.
Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод. Это произошло совершенно случайно. Это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо».
Владислав Брагин принёс извинения Дарко Йевтичу @fcrk pic.twitter.com/Z6S2gaAvLo— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) November 5, 2020