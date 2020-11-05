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Брагин: «Я извинился перед Йевтичем»

сегодня, 10:19
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Форвард «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин извинился перед полузащитником «Рубина» Дарко Йевтичем, которому он нанес тяжелую травму.

Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод. Это произошло совершенно случайно. Это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо».

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:36
Вырубил, извинился.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:04
Теперь за спасибо можно бить в морду.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:22
Хорошо хоть извенился.
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