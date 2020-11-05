Брагин: «Я извинился перед Йевтичем»

Форвард « СКА -Хабаровска» извинился перед полузащитником «Рубина» , которому он нанес тяжелую травму.

Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод. Это произошло совершенно случайно. Это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо».