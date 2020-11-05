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Радимов: «У „Зенита“ остаются шансы на выход из группы»

сегодня, 08:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал результат матча питерской команды с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Питерцы были ближе к победе. Забей в середине второго тайма Мостовой, думаю, команда не упустила бы преимущество в счёте. «Лацио» не имел таких моментов, какие были у «Зенита» в эпизоде с голом и с тем проходом Мостового. Но, к сожалению, римский клуб использовал малейшую возможность для того, чтобы сравнять счёт и увёз ничью из Петербурга. Очень обидно, но теперь «Зениту» надо сделать выводы из неудачи и играть на победу в Риме. Ничего ещё не потеряно – шансы на выход из группы остаются.

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Все комментарии
cheerful
cheerful
сегодня в 14:30
Что он жрёт? Какие колеса? Прёт его не по детски. Нет у вас шансов нет 0 и как бы этот хлам не оправдывали.
kts
kts
сегодня в 14:25
Нет и не будет
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:15, ред.
просто не повезло, плохое стечение обстоятельств, чистая случайность, никакой системности.
Да и чердак говорил, что исходя из сухих цыфр - Дзюба лучший на поле по КПД, а чердак х***и не скажет, или скажет?)))) ахахахаха
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 13:57
Владислав, я считал и считаю самым благоразумным человеком в структуре Зенита!
Не говорите то, в чем Вы не уверены!
Какой выход, какой шанс.
Мы можем писать, говорить, кричать о том, что сегодня уровень футболистов Зенита, уровень тренерских идей и самой подготовки команды просто - НУЛЕВОЙ!
Так, вот в ФК Зенит есть всего лишь одна причина их слабой и просто отвратительной игры - рыхлость и зараженность всей структуры!!!!!
От и до!
Чем вчера Зенит отличался от Зенита скажем в в матче с Брюгге, ДА НИЧЕМ!!!!!
1. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - ДЗЮБА!
2. ВТОРАЯ ПРИЧИНА - СЕМАК!
3. ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА - АВТОРИТЕТ СЕМАКА!
4. В КОМАНДЕ НЕТ ЛИДЕРА!!!
P.S. Сколько вчера ошибок и промахов сделали центральные защитники?
Сколько не до работал Оздоев?
Только слепой и глухой могли не видеть и не слышать как устал пенсионер Жирков, но тренер не хочет что либо менять!
Семак, по каким то причинам считает, что его клуб будет просто космически лететь при выходе из обороны, что "великий" б.....о Дзюба побежит с мячом на уровне Блохина или скажем Тихонова!
Но он упорно не выпускает вчера, скажем в перерыве Мостового, а дождался травмы Ерохина!
А главное, Зенит больше никогда не пригласит и не найдет тренера уровня Дика Адвоката или Павла Садырина (царствие ему Небесное)!
Через год, полтора Зенит просто будет рядовым клубом Российской лиги!
А некоторые господа, могут говорить и бредить европейским уровнем для своей игрушки под названием Зенит!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:24
есть шансы если выиграть все оставшиеся матчи, реально есть))) но нереально выиграть, два на выезде и один на своем(((
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:11
Все выйдут из группы!!! Абсолютно все.....вот только выходить будут в разные стороны.
НОЖ
НОЖ
сегодня в 12:49
Радимов: у Зенита остаются шансы на выход газов.
pomor45
pomor45 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 12:43
Какие соперники будем посмотреть. Лейпциг и Лион тоже почитали слабыми, а что выяснилось в плей-офф? Так что не будем спешить с оценками соперников. Более важно уже очевидное: ни одна команда РПЛ из игр в ЕК никаких уроков не извлекает. Как играли раз в неделю вразвалку, так и продолжают. Несколько игр чаще и всё - устали; скорости, как не было, так и нет. Чуть увеличат темп, как тут же количество ошибок зашкаливает. Причём, если и бегают, то без всякой мысли - броуновское движение какое-то: ногами перебирают быстро, а соответствующей скорости мышления нет. Не наши это лиги. Вот третью организуют (вторую ЛЕ), там попробуем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:40
Мостовой плохо играл,постоянно терял мяч,
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:33, ред.
Шансы есть всегда, но Зениту это не относится. Проиграл все что можно. Если потерю очков с БД и Лацио как-то можно обосновать, но проигрывать у себя дома Брюгге это просто преступление.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:28
И зачем нужно выходить из группы и в ЛЕ? Чтобы ради покрасоваться в парочке матчей и вылететь, попутно испортив себе нормальную подготовку к весеннему этапу? Ни к чему это. И так уже ясно, что уровня ЛЧ не достигли. Надо брать третье чемпионство и пробовать себя в ЛЧ снова, но для этого надо извлекать уроки из проведённых игр, чего не наблюдаю: уровень остаётся РПЛовским. Главное, надо уметь играть на скорости и два раза в неделю, а не так, что осенью уже подустали, а весной ещё от зимней спячки не отошли. Впрочем, уроков из ЕК не извлекает ни одна команда РПЛ и в этой среде что-то улучшить весьма проблематично.
dimarik_86
dimarik_86
сегодня в 12:24
Шансы железобетонные!гордимся достойным выступлением нашего чемпиньона на евроарене!
ошалевший
ошалевший
сегодня в 12:13
на равных с дублем сыграли и сразу оптимисты такие,не уверен что зенит вообще хоть одну победу одержит,возможно боруссия привезёт 3 состав,но те опять же будут тогда бегать с мотивацией,если основу то те могут ходить пешком
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:10
Осталось всего ничего: выиграть в гостях у итальянцев и бельгийцев и дома у немцев. Учитывая мощную игру "Зенита" в прошедших матчах ЛЧ, сбалансированный состав из отличных футболистов, показывающих современный, быстрый, сверхтехничный футбол, их потрясающую волю к победе - будем-с ждать, надеяться и верить.
makerdream
makerdream
сегодня в 12:05
    viv
    viv
    сегодня в 12:01
    Радимов считает что и после трёх туров еще ничего не потеряно и есть возможность улучшить свое турнирное положение. Но играет Зенит неубедительно. Есть расчет на какой-то счастливый случай, а солидности и уверенности в своих силах нет. Ну, выйдет, допустим, зенит из группы, и что? Будем всем миром аплодировать этому и радоваться, даже понимая, что первый же соперник в плей-офф станет и последним?
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:00
    реальные шансы отсутствуют
    за
    за
    сегодня в 11:56
    Только если Буланова вернется к Радимову.
    ATG
    ATG
    сегодня в 11:26, ред.
    Да всё уже понятно . 4 место и сосредотачиваться на РПЛ. Из года в год одно и тоже
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 11:20
    Среди российских клубов Зениту как всегда достаётся слабые клубы Европы. Но Зенит всё равно занимает последнее место
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 11:19
    Шансов нет и нужно быть не знаю кем чтобы это не понимать. Когда команда не обладает быстрым выходом из обороны в атаку то ЛЧ для нее изначально становиться провалом. На пути не всегда будут попадаться мертвецки уставшие Лацию, которые полсе 60ти минут разваливаются физически образуя разрывы в линиях.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 11:08
    В конце ноября в Риме будут играть и имобиле, и стракоша и все те кто не приезжали в Питер. Учитывая то, как зенит играет на выезде шансов практически нет. А потом Зениту не нужна ЛЕ, они всерьёз нацелились и закупили ь на ЛЧ, но.....
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 11:07
    легче верблюду пролезть через игольноё ушко
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:06
    Оправдываться против третьего дубля Лацио глупо
    Те вообще не играли в футбол по сути весь матч и тут умудрились облажаться.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 11:06
    какая борьба впереди? мужики вы о чём?..
    единственное жаль, радимов начал курить травку, видать штырит прилично...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 11:05
    Как ты думаешь, а Брюгге о чем мечтает? . У них 4 очка, а у Зенита 1, дальше считай сам.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:03
    Мечты.... Почти фантазии. К сожалению футбол реален и справедлив. И с этим ничего не поделаешь. Побеждают сильнейшие, хотя мечтать и не вредно. К концу ноября лацио будет и в полном составе, и в порядке. Поэтому....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 10:57
    Радимов дурак наверное ?
    Куда выход и главное - зачем ?
    Смотреть это убожество - футбол в исполнении Зенита тошно, над вами вся Европа смеется !
    Долларовые миллионеры с игрой уровня - колхоз "Большое Дышло".
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:41
    Не надо мечтать о несбыточном. Зенит уже который год под руководством уфимского тренера показывает унылейшую тягомотину. Так что о ЛЧ надо забыть и постараться настроиться на матч с Брюгге, который надо будет выиграть с нужным счётом и проползти в плов ЛЕ. А ЛЧ для всех наших клубов, в том числе и для уфимского Зенита - это космос. Наш потолок - 1/8 ЛЕ.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 10:32
    Зенит взял максимум своих возможностей.Необходим забивной и быстрый.Такого не предвидится.
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