Радимов: «У „Зенита“ остаются шансы на выход из группы»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал результат матча питерской команды с «Лацио» в Лиге чемпионов.
Питерцы были ближе к победе. Забей в середине второго тайма Мостовой, думаю, команда не упустила бы преимущество в счёте. «Лацио» не имел таких моментов, какие были у «Зенита» в эпизоде с голом и с тем проходом Мостового. Но, к сожалению, римский клуб использовал малейшую возможность для того, чтобы сравнять счёт и увёз ничью из Петербурга. Очень обидно, но теперь «Зениту» надо сделать выводы из неудачи и играть на победу в Риме. Ничего ещё не потеряно – шансы на выход из группы остаются.
И даже если Зениту не удастся выцепить очки в Риме, нужно будет побеждать Брюгге крупнее, чем они нас. А в шестом туре немцам, возможно, и не нужны будут очки.
Правда, они могут быть не нужны и Лацио.
В общем, запасаемся поп-корном, вся борьба впереди...
И даже если Зениту не удастся выцепить очки в Риме, нужно будет побеждать Брюгге крупнее, чем они нас. А в шестом туре немцам, возможно, и не нужны будут очки.
Правда, они могут быть не нужны и Лацио.
В общем, запасаемся поп-корном, вся борьба впереди...