Радимов: «У „Зенита“ остаются шансы на выход из группы»

Бывший капитан «Зенита» прокомментировал результат матча питерской команды с «Лацио» в Лиге чемпионов.

Питерцы были ближе к победе. Забей в середине второго тайма Мостовой, думаю, команда не упустила бы преимущество в счёте. «Лацио» не имел таких моментов, какие были у «Зенита» в эпизоде с голом и с тем проходом Мостового. Но, к сожалению, римский клуб использовал малейшую возможность для того, чтобы сравнять счёт и увёз ничью из Петербурга. Очень обидно, но теперь «Зениту» надо сделать выводы из неудачи и играть на победу в Риме. Ничего ещё не потеряно – шансы на выход из группы остаются.