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Мусаев: «Посмотрите на состав „Краснодара“. Я не могу влиять на болезни»

сегодня, 02:46
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о кадровых потерях своей команды.

Трудно говорить о перспективах где-либо. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня. Он отличается процентов на 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. А сейчас мы их теряем с каждой игрой. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерсон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся.

Трудно комментировать ошибку Кайо, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков. Это не для общего обозрения, разберём детально между собой.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 13:21
За такой привоз Кайо нужно наказывать зарплатой и пусть на скамейке посидит несколько матчей.Может быть поможет,если нет,то продавать.
112910415
112910415
сегодня в 13:02
всё плохо
makkie
makkie
сегодня в 09:59
Кайо - это бразильский Васин.
Только в Краснодаре этого не видят или не хотят видеть.

Говорят, что бразилец любимчик Галицкого, тогда понятно)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:21
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:11
    Некоторых надо в дубль перевести.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 05:10
    Достаточно посмотреть на тренера.
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 04:27
    Кайо конечно привёз, жесть
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 03:20
    Оборона - давняя проблема Краснодара. Ну и играя в большинстве нельзя так прижиматься к своим воротам. Ощущение было , что не быки , а Севилья играет в большинстве.
    Проиграли вполне заслуженно .
    David Young
    David Young
    сегодня в 03:00
    Это тоже причина, но она не единственная.
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