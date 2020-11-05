Мусаев: «Посмотрите на состав „Краснодара“. Я не могу влиять на болезни»

Главный тренер «Краснодара» после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о кадровых потерях своей команды.

Трудно говорить о перспективах где-либо. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня. Он отличается процентов на 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. А сейчас мы их теряем с каждой игрой. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерсон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся.

Трудно комментировать ошибку Кайо, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков. Это не для общего обозрения, разберём детально между собой.