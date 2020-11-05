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Наумов: «Кикнадзе продолжат критиковать, даже если „Локо“ выиграет ЛЧ»

сегодня, 09:32

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал руководство московского клуба.

Как бы ни сложились результаты, болельщики никогда не простят руководству клубу того поведения, что оно продемонстрировало в этом году. Даже если команда выиграет Лигу чемпионов, они продолжат призывать к отставке Кикнадзе.

Своим хамским заявлением, что болельщики ничего не решают, говоря им, что они никто для клуба, он перешёл Рубикон, пересёк красную черту. На мой взгляд, конфликт может разрешиться только его отставкой. Даже если Николич окажется сильным тренером и построит хорошую команду, в такой обстановке она сможет добиваться локальных успехов, как ничья с «Атлетико», но эти матчи будут чередоваться с провалами в чемпионате России и в Европе. И что-то серьёзное в плане титулов можно будет выиграть, лишь наладив атмосферу на трибунах. И это должны понимать акционеры и совет директоров «Локо».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:05
Я не уважаю Кикнадзе но он сказал правду, болельщики ничего не решают и никому это не секрет.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:31
Это понятно!Но неизвестно как он приходил в Локо и кто его курирует!
Loko57
Loko57
сегодня в 12:13
Локо это Локо, а Кикнадзе это Кикнадзе- мерзкий типчик. И тут уже пути обратного нет. Только радикальные мер. Нет Кикнадзе, нет претензий.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 12:07, ред.
Кикнадзе упорным трудом себе имя мерзавца зарабатывал. так что вот так просто, от имиджа ему не избавится
112910415
112910415
сегодня в 11:49
пройдёт время ... извинится сквозь зубы .. всё сгладится постепенно
Cat01
Cat01
сегодня в 10:33
Значит он этого заслуживает
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Значит верхнее руководство должно заставить. Пусть красный от злости, с пеной на губах, рыча между фразами, но должен извиниться. Методы принуждения есть для каждого.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:22
Мне кажется Вася это тот человек который вряд ли извинится!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:20
Атмосфера на трибунах, это конечно хорошо - ни никто ей еще чемпионаты и кубки не выигрывал. Все решает правильный менеджмент, сила состава и работа тренера. А поддержка болельщиков - приятный бонус. Кикнадзе, несомненно надо наладить контакт с болельщиками, ибо футбол создан для зрителей, а не зрители для футбола. И лучший путь для этого победы в РФПЛ и Европе и конечно последующие извинения. Тогда простят. А высказывания Наумова - обычный ревнивый поклеп бывшего на нынешнего, правда имеющий для этого некоторые основания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:08
Вот когда выиграет, тогда и увидим...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:02
Ну не выиграет Локо Лигу Чемпионов.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 09:53
у Локо ситуация патовая. жалко Сёмина но смена поколений неизбежна ... у нас как-то весь футбол заболел. а западники вдруг резко отскочили ... непонятки, как может РПЛ за сезон превратиться в ФНЛ ?!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:40
Странное утверждение Наумова. Если предположить что Локо выиграет лигу чемпионов, то Кикнадзе и Николича будут на руках носить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:33
Кикнадзе пора гнать...
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