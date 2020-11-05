Наумов: «Кикнадзе продолжат критиковать, даже если „Локо“ выиграет ЛЧ»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал руководство московского клуба.

Как бы ни сложились результаты, болельщики никогда не простят руководству клубу того поведения, что оно продемонстрировало в этом году. Даже если команда выиграет Лигу чемпионов, они продолжат призывать к отставке Кикнадзе.

Своим хамским заявлением, что болельщики ничего не решают, говоря им, что они никто для клуба, он перешёл Рубикон, пересёк красную черту. На мой взгляд, конфликт может разрешиться только его отставкой. Даже если Николич окажется сильным тренером и построит хорошую команду, в такой обстановке она сможет добиваться локальных успехов, как ничья с «Атлетико», но эти матчи будут чередоваться с провалами в чемпионате России и в Европе. И что-то серьёзное в плане титулов можно будет выиграть, лишь наладив атмосферу на трибунах. И это должны понимать акционеры и совет директоров «Локо».