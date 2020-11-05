Кириченко: «ЦСКА показывает интересный футбол»

Бывший нападающий ЦСКА рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Фейеноорда» в Лиге Европы.

Встреча с «Фейеноордом» важна для армейцев, поскольку они пока ещё не смогли победить в Лиге Европы. Хотя при этом команда Ганчаренко очень обидно потеряла очки в матче с Загребом. Она имела немало моментов для взятия ворот и могла победить. Надеюсь, с «Фейеноордом» получится это наверстать.