Кириченко: «ЦСКА показывает интересный футбол»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Фейеноорда» в Лиге Европы.
Встреча с «Фейеноордом» важна для армейцев, поскольку они пока ещё не смогли победить в Лиге Европы. Хотя при этом команда Ганчаренко очень обидно потеряла очки в матче с Загребом. Она имела немало моментов для взятия ворот и могла победить. Надеюсь, с «Фейеноордом» получится это наверстать.
Судя по результатам и игре в чемпионате, команда набрала ход — она и футбол показывает интересный, и физически выглядит здорово. Главное, чтобы теперь в Лиге Европы ЦСКА смог своё преимущество конвертировать в голы, чтобы не было таких обидных осечек, как с «Динамо» (Загреб).
Поэтому в чемпионате выглядит посвежее остальных. А вот еврокубки - традиционная беда для них. Вроде и соперники по зубам, и усилились в это окно прилично. А нет побед, и все. Надеюсь, сегодня получится, хотя голландцы дважды подряд проигрывают редко.
Доживем до вечера, увидим.
Удачи нашим ребятам!
Поэтому в чемпионате выглядит посвежее остальных. А вот еврокубки - традиционная беда для них. Вроде и соперники по зубам, и усилились в это окно прилично. А нет побед, и все. Надеюсь, сегодня получится, хотя голландцы дважды подряд проигрывают редко.
Доживем до вечера, увидим.
Удачи нашим ребятам!
Болеем за ЦСКА.
Всем здоровья.
Болеем за ЦСКА.
Всем здоровья.