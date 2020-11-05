ГлавнаяНовости

Кириченко: «ЦСКА показывает интересный футбол»

сегодня, 09:40
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА23:00 Не начался

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Фейеноорда» в Лиге Европы.

Встреча с «Фейеноордом» важна для армейцев, поскольку они пока ещё не смогли победить в Лиге Европы. Хотя при этом команда Ганчаренко очень обидно потеряла очки в матче с Загребом. Она имела немало моментов для взятия ворот и могла победить. Надеюсь, с «Фейеноордом» получится это наверстать.

Судя по результатам и игре в чемпионате, команда набрала ход — она и футбол показывает интересный, и физически выглядит здорово. Главное, чтобы теперь в Лиге Европы ЦСКА смог своё преимущество конвертировать в голы, чтобы не было таких обидных осечек, как с «Динамо» (Загреб).

Все новости
Кирьяков: «На такой „Зенит“ приятно смотреть»
Сегодня, 14:17 Комментарии13
Садулаев: «У Глушакова неплохо получается танцевать лезгинку»
Сегодня, 13:49 Комментарии11
Генич: «Николич обещал, что команда будет биться»
Сегодня, 13:32 Комментарии9
Игонин — об игре с «Лацио»: «Малком покупался для таких игр»
Сегодня, 13:13 Комментарии9
Геркус: «У Мусаева проблема с принятием ответственности за результат»
Сегодня, 12:13 Комментарии24
Быстров — о матче «Зенита»: «ЛЧ не прощает детских ошибок»
Сегодня, 11:53 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 13:12
Хороший футбол показывает ЦСКА.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:06
Похоже Фейеноорд не обыграем.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:39
Одной привлекательности мало . Футбол еще должен быть и результативным , и рациональным, и приносить очки. Краснодар давно играет привлекательно, а результатов ноль. Армейцам надо бережнее относиться к голевым ситуациям, очень много губиться явных голевых моментов. Надо работать над реализацией. Особенно это касается Чалова и Эджуке. Посмотрим как они сегодня себя проявят. Игра выездная и будет очень тяжело.
Болеем за ЦСКА.
Всем здоровья.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 11:34
Сколько раз можно говорить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не надо судить об игре команды в чемпионате,тем более в РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:45
Зенит в России то же сыграл меньше всех . Он был освобожден от матчей навылет в еврокубках, в группах в КР тоже не играл.
Поэтому в чемпионате держится на втором месте, а не на 4-5. А вот еврокубки - традиционная беда для Зенита. Вроде и соперники по зубам, благодаря очередному странному благосклонному жребию, не то что у Локо и Краснодара, и усилились в это окно Ловреном и Венделом. Должны были вчера обыгрывать на своем поле Лацио ослабленным короновирусом, но и тут не справились. А нет побед, и все, хоть ты лопни, хоть ты тресни.
drug01
drug01
сегодня в 10:36
Игра покажет кто лучше подготовлен в это не обычное время
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:35
ЦСКА сильней 0-3
beefs
beefs
сегодня в 10:26
Еврокубки совсем другой уровень, победы конякам...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:13
Реализация у ЦСКА слабая.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:10
Одно дело хорошо выглядеть, а другое дело играть и побеждать....удачи коняшкам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:59
ЦСКА в России сыграл меньше всех . Он был освобожден от матчей навылет в еврокубках, и в группах в КР тоже не играл.
Поэтому в чемпионате выглядит посвежее остальных. А вот еврокубки - традиционная беда для них. Вроде и соперники по зубам, и усилились в это окно прилично. А нет побед, и все. Надеюсь, сегодня получится, хотя голландцы дважды подряд проигрывают редко.
Доживем до вечера, увидим.
Удачи нашим ребятам!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:59
Футбол то интересный показывает а вот очки теряет обидные.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:49
Надеюсь, что вчерашняя игра Краснодара с Севильей послужит армейцам наглядным примером, как нельзя играть даже в гостях.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:44
Только выиграть в Европе никак не может.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:44
Не плохо сейчас играют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100