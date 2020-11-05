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Рамирес о поражении от «Севильи»: «Очень болезненный результат»

сегодня, 04:34
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это очень болезненный результат. Первые 45 минут мы отыграли на 100 процентов, пропустив гол прямо перед перерывом, а затем мне пришлось покинуть поле из-за травмы. Было больно смотреть за происходившим со скамейки, так как мы знали, что могли выиграть. У нас было больше на одного игрока, и мы уступили.

«Севилья» пошла в тотальное наступление, поскольку им надо было сравнивать счёт. Мы совершали ошибки, а в Лиге чемпионов ошибаться нельзя. Это стоило нам двух пропущенных голов.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:18
Не болезненный ,а правильный результат !!! Надо всё же признать ,что Россия - не футбольная держава ! И дело тут не в количестве футбольных клубов и футболистов ,а в их качестве ,и в качестве игры . И этого самого качества никогда не было ,за очень-очень редким исключением , и никогда не будет в ближайшее время . Слабая по европейским меркам молодёжь ,среднего уровня легионеры ,и ещё слабее тренерский состав по всей стране .Вот и результат , где мы уже радуемся проигрышам с минимальным счётом !!! А это удел слабых !
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 06:53
Спасибо Мусаеву с его гениальными заменами. Не вывозит он этот уровень. Сколько Галицкий будет терпеть подобные ошибки?
ABir
ABir
сегодня в 05:54
А так все удачно складывалось поначалу
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:23
Сами виноваты, очень жаль.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:09
Это просто позор.
Жека10
Жека10
сегодня в 05:02
отыграть на 100 процентов пропуская гол априори нельзя
Жека10
Жека10
сегодня в 04:58
про первые 45 минут и отыграли на 100 процентов явно перегнул палку.Как можно там было так отыграть,если и до перерыва переходили на чужую половину поля несколько раз?
Gahi
Gahi
сегодня в 04:45
Не только команде больно, а как больно тем кто болел за вас, а в ответ получить такое.
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