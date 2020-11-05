Рамирес о поражении от «Севильи»: «Очень болезненный результат»

Защитник «Краснодара» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это очень болезненный результат. Первые 45 минут мы отыграли на 100 процентов, пропустив гол прямо перед перерывом, а затем мне пришлось покинуть поле из-за травмы. Было больно смотреть за происходившим со скамейки, так как мы знали, что могли выиграть. У нас было больше на одного игрока, и мы уступили.

«Севилья» пошла в тотальное наступление, поскольку им надо было сравнивать счёт. Мы совершали ошибки, а в Лиге чемпионов ошибаться нельзя. Это стоило нам двух пропущенных голов.