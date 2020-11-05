Гаджиев: «Ничью „Локомотива“ с „Атлетико“ можно считать успехом»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев похвалил «Локомотив» после матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Для своего уровня «Локомотив» сыграл очень хорошо — грамотно и компактно, почти не допуская грубых ошибок в своей штрафной. Конечно, это не избавило совсем от опасных моментов у своих ворот. Их было достаточно, особенно в результате ударов издали в исполнении «Атлетико», но надёжно сыграл Гильерме.
В атаке у «Локомотива» почти ничего не получилось, но в целом команда выжала максимум из сегодняшних своих кадровых возможностей. И эту ничью можно считать успехом, так как добыта она в борьбе со значительно превосходящим «железнодорожников» в классе соперником.
Соперник у Локо сильный был, но и с более удобными нашим не сладить. Думаю, виноваты бешеные деньги, которые платят нашим пешеходам за так.
Был бы какой-то небольшой оклад гарантированно, а остальное бонусами по результату - вот тогда жилы рвали бы в каждом матче.
И за границу впахивать охотнее бы уезжали. А здесь у них тепличные условия, где можно зарабатывать миллионы, при этом не работая...
Соперник у Локо сильный был, но и с более удобными нашим не сладить. Думаю, виноваты бешеные деньги, которые платят нашим пешеходам за так.
Был бы какой-то небольшой оклад гарантированно, а остальное бонусами по результату - вот тогда жилы рвали бы в каждом матче.
И за границу впахивать охотнее бы уезжали. А здесь у них тепличные условия, где можно зарабатывать миллионы, при этом не работая...