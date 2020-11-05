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Гаджиев: «Ничью „Локомотива“ с „Атлетико“ можно считать успехом»

сегодня, 09:05
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев похвалил «Локомотив» после матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Для своего уровня «Локомотив» сыграл очень хорошо — грамотно и компактно, почти не допуская грубых ошибок в своей штрафной. Конечно, это не избавило совсем от опасных моментов у своих ворот. Их было достаточно, особенно в результате ударов издали в исполнении «Атлетико», но надёжно сыграл Гильерме.

В атаке у «Локомотива» почти ничего не получилось, но в целом команда выжала максимум из сегодняшних своих кадровых возможностей. И эту ничью можно считать успехом, так как добыта она в борьбе со значительно превосходящим «железнодорожников» в классе соперником.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:01
В результате жеребьевки у Локо вряд ли стояла задача выйти из группы. Из такой группы.
А вот с точки зрения 3 места в группе и выходе в ЛЕ-важнейшую ничью заработал Локо.

На данный момент, у Локо лучше шансы выйти в ЛЕ, чем у того же ЦСКА
112910415
112910415
сегодня в 11:51
да, безусловный локальный успех
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:03
Повезло, что у атлетов нету заболотного, тот бы зарешал)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:01
Честно говоря не ждали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:34
Успех это выход из группы!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:31
Гаджиев: «Ничью „Локомотива“ с „Атлетико“ можно считать успехом»
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Как в отдельно взятом матче ДА, можно считать успехом! Как и отдельно взятую игру с Баварией можно считать достойной. Только с точки зрения турнирной борьбы за выход из группы это не даёт результата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:27
Грустно, что для нас стало в радость взять очко в еврокубках.
Соперник у Локо сильный был, но и с более удобными нашим не сладить. Думаю, виноваты бешеные деньги, которые платят нашим пешеходам за так.
Был бы какой-то небольшой оклад гарантированно, а остальное бонусами по результату - вот тогда жилы рвали бы в каждом матче.
И за границу впахивать охотнее бы уезжали. А здесь у них тепличные условия, где можно зарабатывать миллионы, при этом не работая...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:17
После того как зенит с Краснодаром опозорились ничью Локо с Атлетико можно считать успехом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:10
Выстоял Локо и то хорошо...
beefs
beefs
сегодня в 09:08
конечно успех, очко в копилку ...
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