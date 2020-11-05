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Хвича признан лучшим игроком «Рубина» третий месяц подряд

вчера, 19:16

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в октябре.

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. 19-летний грузинский хавбек набрал 42 процента голосов. Также на награду претендовали: Солтмурад Бакаев (23%) и Джордже Деспотович (17%).

В минувшем месяце Хвича сыграл в 4 матчах РПЛ и отметился голом и результативной передачей.

Кварацхелию ранее признавали лучшим в «Рубине» по итогам сентября и августа.

Ранее «Рубин» прокомментировал слухи о возможном переходе Хвичи в «Боруссию» Д.

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Пепс
Пепс
вчера в 23:22
Хвича молодец))) Очень серьёзно относится к своему делу, будет ещё расти. Хорошо что в Хабаровск не взяли его, а то там костоломы Брагиным бегают, они в мяч не играют.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:42
Тут вопросов к выбору быть не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:48
На данный момент у Хвичи конкурентов в команде просто нет. На его игру просто приятно смотреть. Парень и сам забивает, и отдает, а какие передачи вырезает - просто загляденье .На данный момент Хвича один из лучших дриблеров чемпионата , наравне с Влашичем. И ведь парень наверняка еще прибавит и порадует нас своей виртуозной игрой.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Другие совсем никакие получается.
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
Заслужил...он есть один из лучших в команде...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:20
Нужный человек в команде
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