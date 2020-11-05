Хвича признан лучшим игроком «Рубина» третий месяц подряд

Полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в октябре.
Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. 19-летний грузинский хавбек набрал 42 процента голосов. Также на награду претендовали: Солтмурад Бакаев (23%) и Джордже Деспотович (17%).
В минувшем месяце Хвича сыграл в 4 матчах РПЛ и отметился голом и результативной передачей.
Кварацхелию ранее признавали лучшим в «Рубине» по итогам сентября и августа.
Ранее «Рубин» прокомментировал слухи о возможном переходе Хвичи в «Боруссию» Д.
Всем здоровья.
Всем здоровья.