Хвича признан лучшим игроком «Рубина» третий месяц подряд

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вчера, 19:16

Полузащитник признан лучшим игроком «Рубина» в октябре.

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. 19-летний грузинский хавбек набрал 42 процента голосов. Также на награду претендовали: Солтмурад Бакаев (23%) и Джордже Деспотович (17%).

В минувшем месяце Хвича сыграл в 4 матчах РПЛ и отметился голом и результативной передачей.

Кварацхелию ранее признавали лучшим в «Рубине» по итогам сентября и августа.

Ранее «Рубин» прокомментировал слухи о возможном переходе Хвичи в «Боруссию» Д.