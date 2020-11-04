Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.

«Торпедо» в октябре одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.

Сергей Игнашевич – лучший тренер Олимп- ФНЛ в октябре по версии Футбольный Национальной Лиги!



«Торпедо» во второй месяц осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.



Поздравляем Сергея Николаевича и его тренерский штаб с этим успехом! pic.twitter.com/OIsWkZk86n

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