Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.
«Торпедо» в октябре одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.
Сергей Игнашевич – лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии Футбольный Национальной Лиги!— ФНЛ (@FNLeague) November 4, 2020
«Торпедо» во второй месяц осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.
Поздравляем Сергея Николаевича и его тренерский штаб с этим успехом! pic.twitter.com/OIsWkZk86n
Напомним, что недавно фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть клуб.
Удачи Торпедо и Сергею в дальнейших матчах.
Всем здоровья.
Удачи Торпедо и Сергею в дальнейших матчах.
Всем здоровья.