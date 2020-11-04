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Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

сегодня, 13:16

Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.

«Торпедо» в октябре одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.

Напомним, что недавно фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть клуб.

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Все комментарии
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 18:38
Молодчик 👍
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:28
Молодец мой бывший сосед))) удачи!
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 14:17
Зато фаны скулили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:41
Очень показательная ситуация с Сергеем. Ведь вначале сезона , после нескольких неудач, фанаты требовали уволить Игнашевича , причем все это было озвучено в очень жесткой форме. Но руководство не пошло на поводу у фанатов, а проявило терпение . И результаты команды подтвердили правильность этого решения. Да и фанаты что то притихли . А могли бы извиниться за то , что погорячились с выводами. Но фанаты не извиняются - это не их стиль, они обычно только требуют.
Удачи Торпедо и Сергею в дальнейших матчах.
Всем здоровья.
beefs
beefs
сегодня в 13:36
это хорошо когда свои доморощенные появляются...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:22
Скоро с Гончаренко будет играть!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:19
Есть результат. Вот и присвоили)
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