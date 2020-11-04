Ганчаренко — лучший тренер РПЛ по итогам октября

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сегодня, 10:22

Главный тренер ЦСКА признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

За белорусского специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ , эксперты «Матч ПРЕМЬЕР» и болельщики. Ганчаренко набрал 55% голосов, значительно опередив ставшего вторым Доменико Тедеско (20%) из «Спартака».

В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0). В настоящее время армейцы занимают первую строчку в таблице РПЛ .