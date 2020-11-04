Ганчаренко — лучший тренер РПЛ по итогам октября

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
За белорусского специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты «Матч ПРЕМЬЕР» и болельщики. Ганчаренко набрал 55% голосов, значительно опередив ставшего вторым Доменико Тедеско (20%) из «Спартака».
В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0). В настоящее время армейцы занимают первую строчку в таблице РПЛ.
🔝 Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2020
🗳 Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера ЦСКА! 👏
🔴🔵 После тринадцати туров армейцы лидируют в таблице, набрав 28 очков в 13 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ #Ганчаренко pic.twitter.com/VCIqplg6k7
Бакаева раскрыли так что он сильно опережает в классе зелимхана
Бакаева раскрыли так что он сильно опережает в классе зелимхана
Кто станет в итоге чемпионом тот и будет лучшим. Ну или в крайнем случае им станет тот , кто совершит стремительный скачек вверх из низов.
Всем здоровья.
Кто станет в итоге чемпионом тот и будет лучшим. Ну или в крайнем случае им станет тот , кто совершит стремительный скачек вверх из низов.
Всем здоровья.
Хотя может это и правильно. Только зачем тогда эти голосУвания? Идёт команда в лидерах, значит, тренер малость шарит в футболе...
Хотя может это и правильно. Только зачем тогда эти голосУвания? Идёт команда в лидерах, значит, тренер малость шарит в футболе...
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Ну тут всё логично + 2 ничьи в ЛЕ.
Молодец Витька, а то всё рвался в Белоруссию обратно )))
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Ну тут всё логично + 2 ничьи в ЛЕ.
Молодец Витька, а то всё рвался в Белоруссию обратно )))