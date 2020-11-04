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Ганчаренко — лучший тренер РПЛ по итогам октября

сегодня, 10:22

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

За белорусского специалиста единогласно проголосовали эксперты РПЛ, эксперты «Матч ПРЕМЬЕР» и болельщики. Ганчаренко набрал 55% голосов, значительно опередив ставшего вторым Доменико Тедеско (20%) из «Спартака».

В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0). В настоящее время армейцы занимают первую строчку в таблице РПЛ.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ zdeniss (раскрыть)
сегодня в 18:54
у Слуцкого очень боеспособная команда, я думаю к 5 они подберутся, они просто относительно недавно сыгрались и сейчас у них очень качественный футбол, фланги бакаев, хвича и нап деспотович, при надежной обороне
Бакаева раскрыли так что он сильно опережает в классе зелимхана
trimetil
trimetil ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:38
Да ты сам капитан Очевидность.
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 17:27
Завтра увидим кто есть кто...
zdeniss
zdeniss
сегодня в 16:55
Согласен, в РПЛ он на уровне, но и Слуцкий молодец - у него условия что-то показать несравнимы с армейцами.
viv
viv
сегодня в 15:55
В октябре другие кандидаты были не конкуренты Ганчаренко.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:05
Вид у Вити бравый - не как перед побегом домой после разгрома Зенитом.
амурец
амурец
сегодня в 13:40
ну в РПЛ может быть, вот лучшим бы стал бы ещё в ЛЕ
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:28
Заслужено и справедливо. С чем и поздравляю
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:24
Согласен. Виктоор-лучший в октябре, свеж, как первый снег.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:07
Две ничьи в ле идут явно в минус, учитывая что первый матч играли против клуба с 10 раз меньшим бюджетом, а второй дома против команды, которую надо бы обыгрывать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:33
Вообще конечно странный рейтинг. Кто то может больше всех собрать призов за сезон, а чемпионом не стать. И в итоге все забудут , кто и сколько раз брал этот приз , а будут помнить, кто стал чемпионом и взял кубок. Так , что по большому счету - это просто небольшая похвала за игры в течении месяца и не более.
Кто станет в итоге чемпионом тот и будет лучшим. Ну или в крайнем случае им станет тот , кто совершит стремительный скачек вверх из низов.
Всем здоровья.
mr.Nekto
mr.Nekto ответ Borussia Mönchengladbach (раскрыть)
сегодня в 12:20
Во-первых, не ноль ( как у некоторых), во-вторых, речь о РПЛ.
mr.Nekto
mr.Nekto
сегодня в 12:18
Поздравляю ВМ! Команда развивается, молодежь растет над собой, в общем движение в правильном направлении.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Borussia Mönchengladbach (раскрыть)
сегодня в 11:28
А в чем это выразилось? Нас что, разве кто-то смог победить?
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 11:16
А в Европе полный 0.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:16
Как у них всё просто - посмотрел табличку, кто на первом месте, тот и лучший.
Хотя может это и правильно. Только зачем тогда эти голосУвания? Идёт команда в лидерах, значит, тренер малость шарит в футболе...
Cat01
Cat01
сегодня в 11:12
Так продолжать идти вперёд с командой
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:08
Судя по результатам и самой игре абсолютно справедливо.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:00
Это для Ганчаренко не награда, а ещё большая ответственность!
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:44
в жёстком единоборстве отпихнул самого Слуцкого
makkie
makkie
сегодня в 10:41
В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах
________________________________

Ну тут всё логично + 2 ничьи в ЛЕ.
Молодец Витька, а то всё рвался в Белоруссию обратно )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:32
Скорее награда для ЦСКА в целом, чем для тренера. Овчинников на мой взгляд, выдал бы результат не хуже и без Ганчаренко. Ну что ж, посмотрим, чего стоит номинант в Голландии.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:29
Заслуженно стал лучшим!!!
stavr74
stavr74
сегодня в 10:29
теперь его смело можно в бульбандию отправлять к батьке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:27
Наверное это справедливо. Вторым я бы поставил слуцкого. Тедеско взял за счёт количества поклонников Спартака среди болельщиков и "экспертов".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:26
Наконецто оценили!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:26
Несмотря я на то, что я армеец но лучшим назвал бы Слуцкого.
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