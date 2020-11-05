Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в октябре

Голкипер «Динамо» Антон Шунин был признан лучшим футболистом команды в октябре по версии болельщиков.
Шунин является воспитанником «Динамо». За основной состав «бело-голубых» он выступает с 2004 года. Футболист был признан лучшим футболистом месяца в «Динамо» третий раз подряд: ранее болельщики выбирали вратаря в августе и сентябре.
🔝Третий раз подряд ВТБ игроком месяца становится Антон Шунин! 💪— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 5, 2020
В опросе подписчиков ВКонтакте он набрал 47,9% голосов. Браво, кэп 👏
⠀#ВТБИгрокМесяца pic.twitter.com/OUorxDwKPs