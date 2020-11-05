Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в октябре

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вчера, 14:41

Голкипер «Динамо» был признан лучшим футболистом команды в октябре по версии болельщиков.

Шунин является воспитанником «Динамо». За основной состав «бело-голубых» он выступает с 2004 года. Футболист был признан лучшим футболистом месяца в «Динамо» третий раз подряд: ранее болельщики выбирали вратаря в августе и сентябре.