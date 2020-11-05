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Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока в октябре

вчера, 14:41

Голкипер «Динамо» Антон Шунин был признан лучшим футболистом команды в октябре по версии болельщиков.

Шунин является воспитанником «Динамо». За основной состав «бело-голубых» он выступает с 2004 года. Футболист был признан лучшим футболистом месяца в «Динамо» третий раз подряд: ранее болельщики выбирали вратаря в августе и сентябре.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:07
Шунин надежен и сейчас считаю его вратарем номер один
truffagldino
truffagldino
вчера в 16:30
Три месяца подряд говорит об уровне вратаря. Похоже этот сезон лучший в карьере Шунина.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:38
Шунин молодец, скорее заслужил чем нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:36
Похоже вратарь приносит результат.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:09
С Тамбовом один бравый победу удержал. Два очка чисто его заслуга.
Mangur
Mangur
вчера в 14:55
Действительно. Антон Шунин лучший
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:49
Наверное так и есть!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:46
Согласен с выбором.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:44
Недаром входит в сборную.
drug01
drug01
вчера в 14:43
Антон просто супер
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