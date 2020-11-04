Влашич — лучший игрок РПЛ в октябре

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сегодня, 11:16

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком РПЛ в октябре.

За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» .