Влашич — лучший игрок РПЛ в октябре

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре.
За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» Александра Ерохина.
В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0). На счету Влашича — 2 гола и 3 голевые передачи в минувшем месяце. В настоящее время армейцы занимают первую строчку в таблице РПЛ.
Удачи парню в РПЛ и в ЛЕ, и в сборной. И главное - без травм.
Удачи парню в РПЛ и в ЛЕ, и в сборной. И главное - без травм.