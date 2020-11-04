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Влашич — лучший игрок РПЛ в октябре

сегодня, 11:16

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре.

За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» Александра Ерохина.

В октябре ЦСКА одержал 4 победы в 4 матчах — были обыграны «Урал» (2:0), «Динамо» (3:1), «Арсенал» (5:1) и «Ротор» (1:0). На счету Влашича — 2 гола и 3 голевые передачи в минувшем месяце. В настоящее время армейцы занимают первую строчку в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 18:31
Если признали, то хорошо! Успехов
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:04
На данный момент Влашич самый сильный легионер РПЛ! Ток же он лидер команды на поле! Уже второй сезон показывает свой класс!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:44
Молодец, Никола! Вполне заслуженное признание. Лучший игрок РПЛ, в принципе!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:54
На мой взгляд то, что Влашич лучший это вполне очевидно, даже соперникам ЦСКА.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 16:34
Беспортно?!Это что за новое слово?
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:33
Влашич и Ганчаренко лучшие в октябре!))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:45
Сравнивать Николу и Александра - это все равно что сравнивать жигули с мерседесом. Ерохин даже близко к Влашичу по мастерству не подобрался. Влашич - это мотор команды, это забивала, он же и отличный ассистент , черновой работы не чурается. Так что парень по праву признан лучшим. А по большому счету Никола в нашем чемпионате самый полезный игрок. Парень за сезон очень сильно прибавил и очередь за ним будет только расти. Понятно , что Никола скоро уйдет , но уйдет он за хорошие деньги , на которые Гинер отыщет другие таланты.
Удачи парню в РПЛ и в ЛЕ, и в сборной. И главное - без травм.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:41
Очень грустно, что лучший игрок РПЛ являет собой уровень скамейки Эвертона.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:12
Ерохин не плохой игрок, но до Николы ему, как синице до орла.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 13:08
Надеялся на Заболотного
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:32
Очевидно кто - Дюков и Митрофанов :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:03
Так называемые "эксперты РПЛ" - это кто.? Поставить Ерохина выше Влашича не смогли даже сотрудника Газпром Медиа (Матч Премьер).
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:03
Беспортно Никола был Лучший!!!
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 11:50
Скоро уедет в Европу!!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:48
Он стоит своих денег.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:43, ред.
Дикторша: - почему вы перестали убегать в Белоруссию?
Гончаренко:
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:36
Взаимно! Пока некоторые в команде к чему-то адаптируются, куда-то втягиваются и т.п., парень тащит лямку наёмника достойно и ответственно...
makkie
makkie
сегодня в 11:32
Влашич - лучший легионер РПЛ прямо сейчас!
Повезло коням с ним, но скоро уедет в Европу на повышение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:32
С праздником, уважаемый! И двумя руками поддерживаю ваше мнение. То, что Влашич еще играет в РФПЛ является компактным таким чудом. Больше нечего добавить.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:30
Лучше Влашича, честно говоря в последние годы даже не припомню кто мог быть, с такой о ютдачей проводить все матчи это фантастика.
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:27
Тот, без которого ГВМ, навряд ли стал бы лучшим тренером 🤔
Никола, на данный момент, - вне конкуренции...
Образец того, как должен в каждом матче выкладываться игрок 👍
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:18
Лучший по всем статьям)
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