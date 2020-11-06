Карапетян, Корян и Ароян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги Наций

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сегодня, 18:51

Сборная Армении объявила список команды на матчи Лиги Наций, которые пройдут в ноябре.

Вызов получили три игрока из клубов РПЛ : , (оба — «Тамбов») и («Химки»). Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не попал в заявку в связи с травмой.

Заявка сборной Армении:

Вратари: Давид Юрченко («Шахтер», Караганда, Казахстан), Анатолий Айвазов, Арсен Бегларян (оба — «Урарту»).

Защитники: Оганес Амбарцумян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Кайрат», Казахстан), Арман Оганесян («Тобол», Казахстан), Вараздат Ароян («Тамбов», Россия), Андре Чалишир («Гетеборг», Швеция), Сероб Григорян («Пюник»), Айк Ишханян («Гандзасар-Капан»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Андраник Восканян («Ван»), Роберт Акопян («Пюник»).

Полузащитники: Эдгар Бабаян («Хобро», Дания), Генрих Мхитарян («Рома», Италия), Геворг Казарян ( АЕЛ , Лимассол, Кипр). Аршак Корян («Химки», Россия), Тигран Барсегян («Астана», Казахстан), Ваан Бичахчян («Жилина», Словакия), Артак Григорян («Алашкерт»), Ангуло Вбеймар («Гандзасар-Капан»), Соломон Удо («Ширак»), Карен Мурадян («Арарат»), Акоп Акопян («Урарту»), Агван Папикян («Арарат»).

Нападающие: Александр Карапетян («Тамбов», Россия), Саркис Адамян («Хоффенхайм», Германия).

Сборная Армении 15 ноября сыграет с Грузией в матче Лиги Наций, а 18 ноября встретится на Кипре с Северной Македонией.

Напомним, что матчи сборной Армении перенесены на нейтральные поля.