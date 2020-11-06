Карапетян, Корян и Ароян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги Наций

Сборная Армении объявила список команды на матчи Лиги Наций, которые пройдут в ноябре.
Вызов получили три игрока из клубов РПЛ: Александр Карапетян, Вараздат Ароян (оба — «Тамбов») и Аршак Корян («Химки»). Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не попал в заявку в связи с травмой.
Заявка сборной Армении:
Вратари: Давид Юрченко («Шахтер», Караганда, Казахстан), Анатолий Айвазов, Арсен Бегларян (оба — «Урарту»).
Защитники: Оганес Амбарцумян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Кайрат», Казахстан), Арман Оганесян («Тобол», Казахстан), Вараздат Ароян («Тамбов», Россия), Андре Чалишир («Гетеборг», Швеция), Сероб Григорян («Пюник»), Айк Ишханян («Гандзасар-Капан»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Андраник Восканян («Ван»), Роберт Акопян («Пюник»).
Полузащитники: Эдгар Бабаян («Хобро», Дания), Генрих Мхитарян («Рома», Италия), Геворг Казарян (АЕЛ, Лимассол, Кипр). Аршак Корян («Химки», Россия), Тигран Барсегян («Астана», Казахстан), Ваан Бичахчян («Жилина», Словакия), Артак Григорян («Алашкерт»), Ангуло Вбеймар («Гандзасар-Капан»), Соломон Удо («Ширак»), Карен Мурадян («Арарат»), Акоп Акопян («Урарту»), Агван Папикян («Арарат»).
Нападающие: Александр Карапетян («Тамбов», Россия), Саркис Адамян («Хоффенхайм», Германия).
Сборная Армении 15 ноября сыграет с Грузией в матче Лиги Наций, а 18 ноября встретится на Кипре с Северной Македонией.
Напомним, что матчи сборной Армении перенесены на нейтральные поля.