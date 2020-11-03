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«Аякс» заявил только одного вратаря на игру с «Мидтьюлландом». Ему 20 лет

вчера, 03:34
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» опубликовал заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». В списке значатся всего 17 игроков, из них 16 полевые. Единственному вратарю в заявке Кьеллу Схерпену 20 лет.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в амстердамском клубе. По слухам, заражение было выявлено у 11 футболистов. Позже главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что некоторым игрокам запретили въезд в Данию, несмотря на то, что им разрешено выступать в чемпионате Нидерландов.

Заявка «Аякса»: Кьелл Схерпен, Перр Шуурс, Нуссаир Мазрауи, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Шон Клайбер, Юрриен Тимбер, Эдсон Альварес, Юрген Эккеленкамп, Давид Нерес, Энтони, Квинси Промес, Лассина Траоре, Клас-Ян Хунтелар, Брайан Бробби, Виктор Йенсен.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:41
Очень непредсказуемый матч!
Мне кажется, что будет такой итог- победа хозяев или ничья...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:30
Беречь теперь его надо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:17
У дптчан появился шанс.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:59
Ни один клуб не застрахован от этой беды.
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:20
Навряд ли матч состоится.
dalex83
dalex83
вчера в 04:49, ред.
Аякс порвёт и так. Там умеют работать с талантами и академией, не то что Зенит песионеры, да и нет там Азмунов и Дзюб) Кто не согласен, даём аргументы
Mangur
Mangur
вчера в 03:48
Беда прямо для Аякса
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