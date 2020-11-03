«Аякс» заявил только одного вратаря на игру с «Мидтьюлландом». Ему 20 лет

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вчера, 03:34

«Аякс» опубликовал заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». В списке значатся всего 17 игроков, из них 16 полевые. Единственному вратарю в заявке 20 лет.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в амстердамском клубе. По слухам, заражение было выявлено у 11 футболистов. Позже главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что некоторым игрокам запретили въезд в Данию, несмотря на то, что им разрешено выступать в чемпионате Нидерландов.

Заявка «Аякса»: Кьелл Схерпен, Перр Шуурс, Нуссаир Мазрауи, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Шон Клайбер, Юрриен Тимбер, Эдсон Альварес, Юрген Эккеленкамп, Давид Нерес, Энтони, Квинси Промес, Лассина Траоре, Клас-Ян Хунтелар, Брайан Бробби, Виктор Йенсен.